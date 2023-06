Funcionarios del municipio de Colón se aumentan 100% el salario: Mauricio Kuri desaprueba el incremento y pide empatía

En una sesión ordinaria del municipio de Colón, los síndicos y regidores aprobaron por mayoría un incremento del 100% en sus dietas, pasando de percibir 43 mil pesos mensuales a 85 mil pesos cada mes. Sin embargo, el alcalde, Manuel Montes Hernández, votó en contra de esta propuesta debido a la falta de sustento y cumplimiento de disposiciones legales y financieras.

El presidente municipal explicó que se deben cumplir ciertas condiciones estipuladas en la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios antes de autorizar cualquier incremento salarial. Además, mencionó que la propuesta no fue considerada en el momento presupuestal adecuado.

"Me abstengo de votar por la propuesta realizada ante la posibilidad de causar un daño al erario público, al no contar con los elementos suficientes vertidos por las áreas competentes que determinen que dicha propuesta cumple con las disposiciones jurídicas y financieras correspondientes, y que no implique que, con dicha determinación de este órgano colegiado, se incurra en una irresponsabilidad", expresó Montes Hernández.

El aumento salarial ha generado controversia

A pesar de la objeción del alcalde, el acuerdo fue aprobado con 8 votos a favor y 5 en contra, lo que significa que los integrantes del Ayuntamiento de Colón recibirán el aumento en sus dietas a partir de la próxima quincena. Además del incremento para los regidores, también se acordó un aumento en las percepciones del alcalde, quien recibirá casi 100 mil pesos al mes.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, expresó su preocupación por el incremento salarial

Créditos: Especial

Ante las críticas generadas por este incremento salarial, el regidor independiente Gaspar Trueba defendió la medida, argumentando que se destinará a gestiones ciudadanas. Aseguró que realizará informes mensuales sobre los apoyos gestionados para la ciudadanía y destacó la obligación de los regidores de transparentar el uso de este recurso.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, expresó su preocupación por el incremento salarial aprobado por los regidores del municipio de Colón. En relación a esta decisión, señaló la importancia de ser empáticos con los ciudadanos y consideró que este aumento no envía un buen mensaje, especialmente en el contexto actual que atraviesa el municipio.

La percepción ciudadana

"Miren, yo creo que es importante estar muy empático con los ciudadanos, aunque creo que el presidente municipal votó en contra, no es un buen mensaje para los ciudadanos", afirmó el gobernador Kuri.



El mandatario también mencionó la necesidad de revisar legalmente esta medida salarial y reflexionar sobre el impacto que puede tener en la percepción de la ciudadanía.

Es importante señalar que el aumento salarial ha generado controversia y críticas, ya que algunos consideran que, en momentos de dificultades económicas, este tipo de decisiones no son acordes con las necesidades de la población

srgc