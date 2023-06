"Voy a dar la sorpresa" Gerardo Fernández Noroña prevé piso parejo en la lucha de las "corcholatas" en el proceso de Morena

El diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña rechazo que en el proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial de Juntos Hacemos Historia, haya piso parejo para competir contra sus otros 6 compañeros, y aun así, afirmó que dará la sorpresa

En entrevista realizada tras la sesión de trabajo del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, que presidirá hasta este jueves, el legislador petista indicó que nunca ha existido ante los recursos que se han movido alrededor de los demás aspirantes a ser coordinador nacional de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación.

“Eso no existe, haber de manera natural no podría existir lo he dicho, ya querría una cancillería un domingo en la mañana, la secretaría de gobernación un martes en la tarde o la capital del país el sábado que se va de gira mi compañera y amiga Claudia, no, ha sido el propio Ricardo Monreal, ustedes lo vieron ayer que presentó la licencia, hizo un informe legislativo, metió el mariachi, no más le faltó el tequila, el Huitzila que es tequila de Zacatecas, se le pasó la mano, y yo ahí estuve en mi posición que tengo , mucho más modesta que cualquiera de los compañeros. Ese piso parejo no existe, y ahora sin mi ingreso menos existe ese piso parejo”, comentó.

El político prevé que haya un proceso limpio entre las "corcholatas"

Fernández Noro��a, expresó que hay diversos sondeos en redes sociales que lo colocan en tercer lugar de las preferencias entre la gente, la que será la que al final, tome la decisión en el proceso interno de Morena.

“Yo creo que voy a ser la gran sorpresa, yo creo que están subestimándome y mientras me subestimen se los agradezco porque puedo caminar con mayor tranquilidad; reitero, ya que vean como están las cosas me va a empezar a llover, no más que en mi caso por más que le busquen no, de lo único que me pueden acusar es de empobrecimiento explicable, no tengo nada que me pueden cuestionar”, expresó.

Ante cuestionamientos de que trae una camioneta de lujo Volvo, y a pesar de que dice no tener ni un clavo, el aspirante presidencial indicó que él respeta las políticas públicas austeras, pero él con su dinero, no lo es.

Es el representante del PT en la contienda. FOTO: Especial.

Pero porque va ser incongruente, que es una camioneta, por favor, en un vochito, los vochitos están caritas ¡Claro que de lujo cabrón, si lo pagué con mi dinero, si la pagué con mi esfuerzo, si nadie me la regaló, cuando quieran vengan, ¿Cuál incongruencia? La incongruencia es que uses recursos públicos para hacer cosas o viajes en condiciones de lujo en cosas oficiales, pero en lo personal, lo que tu hagas con tu ingreso, o lo que yo haga con tu ingreso, es decisión de cada quien”, comentó.

Fernández Noroña resaltó que lo ha dicho, que él no es austero, las políticas públicas son austeras y las respeta. Aclaró que en el recorrido de campaña metería su camioneta, que es híbrida y no contamina, pero tiene una idea para llevar a cabo el proceso con una idea que dará a conocer el próximo viernes, si se cristaliza.