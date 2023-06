Fofo Márquez: el youtuber que quiso ser viral y terminó amenazado de muerte por un cartel

Fofo Márquez es uno de los más polémicos YouTubers del momento; todo inició cuando su vida como joven rico se hizo viral en las redes sociales, entre automóviles de lujo y fiestas en el antro donde acudía con sus amigos a gastar cuentas de casi un millón de pesos en botellas.

Su vida cambió poco a poco, hasta el momento en que decidió salir a la calle con automóviles de lujo, y acompañado de varios amigos. Se les ocurrió cerrar una de las avenidas más importantes de Guadalajara, y el tráfico estuvo detenido por varios minutos entre reclamos y pitidos.

"Voy a demostrar lo que se puede hacer con poder y dinero", fueron las palabras que dijo a lo largo de la grabación, y la razón principal por la que le fue mal al poco tiempo. Incluso intervino el Crimen Organizado.

Aseguró que podía hacerlo porque tiene dinero y poder. Crédito: Instagram / @mr.fofomqz

Las autoridades advierten que no serán tolerantes

La cosa trascendió a los medios de comunicación, comenzaron a publicarlo en todas partes y se hizo viral, tal como lo querían. El Puente Matute Remus fue un lugar de encuentro de la chaviza para tomarse fotografías, grabar videos, hacer Tiktoks y entre otras cosas. La gente se enojó y cuestionó a las autoridades.

Por lo anterior, pusieron manos en acción, primero lanzaron un comunicado para decirle a la ciudadanía que eviten hacer este tipo de cosas para mantenerse seguros todos. Días posteriores, Juan Bosco Pacheco Medrano, titular de la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que tres de los involucrados fueron detenidos durante un operativo para prevenir arrancones.

En Facebook fue amenazado y decidió pedir una disculpa pública. Crédito: Instagram / @mr.fofomqz

“Con relación al video que comenzó a circular a través de diferentes plataformas, en el que varios jóvenes que conducen vehículos deportivos realizan un corte a la circulación en el puente Matute Remus, sobre la calzada Lázaro Cárdenas, en Guadalajara, la Comisaría de la Policía Vial hace un atento llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de actos que impiden el tránsito seguro de todas y todos”.

Interviene el crimen organizado

Sin embargo, las cosas llegaron mucho más lejos, hasta el crimen organizado. La banda que domina el territorio, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzó amenazas en su contra, pues advirtieron que solamente ellos tenían el poder de cerrar las calles y hacer esta clase de cosas en la entidad.

"Estaba echando desmadre con otros rich kids, y me propusieron cerrarlo. Vi que se hizo viral porque lo hizo Valenzuela, hasta lo arrestaron. No habían pasado 24 horas y 10 millones de reproducciones. Yo soy responsable con mis redes, no lo subí en tiempo real. Cuando lo subí ya no estaba en el territorio", contó en entrevista con el vloger Gusgri.

Las supuestas amenazas fueron en las redes sociales. Un supuesto grupo le informó que si regresaba a la tierra del "Señor Mencho", o donde lo toparan, lo iban a levantar y ni todo el dinero de su familia, ni todo el poder que pudiera tener lo iban a ayudar en ese momento.

"Me dio miedo, fue la razón de pedir una disculpa pública, no tanto a la gente del gobierno. Yo la verdad me pregunté qué voy a hacer. Me dio miedo. Yo no contesto números desconocidos, tengo muchos filtros, tengo 6 números. Yo espero que no sea real, por eso quise solucionarlo. Hay que dirigirse con respeto, no me meto con ellos. Mucha gente se molestó y sí me dio miedo", aseguró.

Desde ese momento aumentó la seguridad para toda la familia, él traía 30 personas de seguridad, su hermano 10, su papá otros 10. Cerca de 100 personas acompañaban a su familia a todas partes, y hasta agosto de 2022, todavía tenían ese número de personas cuidando a las personas más cercanas a Fofo..

Actualmente sigue haciendo contenido en sus redes sociales. Muestra su vida en muchos aspectos, y sorprende por las excentricidades que hace, piensa y dice a cámara. Siempre en autos de luego, lugares impresionantes, y hasta ha mostrado a sus mascotas exóticas, entre las que destacan un León y un Jaguar.