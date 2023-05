Renuncia la Fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras, tras acuerdo con Alfonso Durazo

La Fiscal General del Estado de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova, presentó su renuncia con carácter de irrevocable, la cual tendrá vigencia a partir del próximo lunes 15 de mayo.

A través de un comunicado, la fiscal Contreras Córdova informó que este martes 09 de mayo presentó su renuncia tanto al Congreso del Estado como al titular del Poder Ejecutivo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño al Poder Ejecutivo.

Resaltó que desde que inició la actual administración se ha privilegiado la coordinación institucional y se ha realizado un ejercicio de coordinación operativa en la Mesa Estatal de Seguridad, sin embargo, luego de compartir profundas reflexiones con el gobernador Durazo, coincidieron que ha llegado el momento de un relevó en la titularidad de la Fiscalía e iniciar el nuevo proyecto.

Agradeció el apoyo brindado por el estado y el congreso, por el respaldo presupuestal donde pudieron fortalecer la procuración de justicia, incrementar el estado de fuerza, mejorar la infraestructura institucional, crear laboratorios forenses, para tener un modelo orientado en incrementar los resultados.

Créditos: Especial

También agradeció a la sociedad civil organizada que los acompañaron en la construcción de una política ciudadana de persecución penal, a empresarios, colectivos feministas y de búsqueda de personas, colegios de profesionistas y sobre todo al personal de la Fiscalía de Sonora porque siempre trabajaron con compromiso y profesionalismo Claudia Indira Contreras Córdova fue nombrada Fiscal General de Sonora el 15 de noviembre del 2018 por el Pleno del Congreso del Estado, por un periodo de nueve años, sin embargo, este 09 de mayo del 2023, decidió renunciar a su cargo.

Ofrecerá Durazo nuevo puesto

Por su parte, el gobernador Alfonso Durazo, en su conferencia de prensa semanal confirmó que recibió la carta de renuncia de Claudia Indira Contreras y le expresó su reconocimiento, pues dijo ella se sumó sin restricciones y de manera profesional al trabajo del estado por la seguridad y la procuración de justicia.

Aclaró que la fiscal es una persona que domina el tema penal y por eso buscará aprovechar su conocimiento, experiencia y formación profesional para que siga aportando al Estado.

“Que me permita pensar en un ofrecimiento, platicare con ella sobre las razones de mayor fondo que explican esta decisión, obviamente respeto yo esta decisión, pero si tengo el deseo de continuar contando con su apoyo, con su colaboración profesional”.

Buscará una persona honesta

Alfonso Durazo recalcó que la Fiscalía es autónoma y se ha respetado esta determinación, pero no es soberana, debe haber coordinación y por eso se buscará un perfil profesional con el cual se pueda trabajar por el bien de Sonora.

Dijo que en estos momentos no tiene a la persona que podría ocupar este cargo, pero debe ser un perfil que domine totalmente el ámbito penal, que sea una persona honesta y que por su trayectoria se tenga certeza que no que no se prestará una complicidad con las organizaciones criminales.

Además, alguien con liderazgo, capacidad para interactuar plenamente con el estado y que pase el examen de control de confianza en alguna dependencia de carácter nacional, ya sea la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia o al Fiscalía de la República

Agradeció además el apoyo por parte del gobernador, así como de las y los integrantes del Congreso Estatal "pues su respaldo presupuestal, permitió fortalecer la procuración de justicia, incrementando desde la fuerza laboral, la infraestructura institucional, las herramientas de trabajo, los laboratorios forenses y poder así, dar cumplimiento a un modelo de justicia orientado a incrementar los resultados y consolidar el modelo de justicia penal".

"Me enorgullece el gran número de personal certificado con el que hoy contamos en las distintas áreas, y que su desempeño institucional, haya trascendido estados y fronteras. Muestren a las nuevas generaciones el orgullo que significa pertenecer a esta institución, pero, sobre todo, recuerden siempre que somos servidores públicos", finalizó.

