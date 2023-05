Ceci Flores, madre buscadora, descarta que los restos encontrados sean de su hijo: “Voy a seguir esta búsqueda implacable”

Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, anunció mediante redes sociales que la Fiscalía General del Estado le confirmó que la osamenta que encontró hace pocos días no es de su hijo Marco Antonio, esto tras recibir un mensaje donde la alertaban sobre la ubicación de los restos de su hijo.

Voy a seguir en esta búsqueda implacable por traer a mi hijo de vuelta a casa pero también voy a seguir luchando incansablemente porque las autoridades hagan su trabajo", sentenció Ceci Flores.

Agradeció el apoyo de todos Foto: Twitter @CeciPatriciaF

Dio a conocer la noticia mediante un video compartido en redes sociales donde escribió "Me acaba de informar la Fiscalía que los restos que encontré el 4 de Mayo no son de mi hijo. Pensé que por fin podría llevarlo a casa, llorarle y abrazarme a su recuerdo. No dejaré de buscarlo ni de buscar, porque todavía hay muchas historias y cariño escondido entre la tierra".

. "Pensé que por fin podría llevarlo a casa, llorarle y abrazarme a su recuerdo" relató Ceci Flores Foto: Gerardo Moreno

También anunció que seguirá buscando en ese predio donde le dijeron anónimamente que se encontraba el cadáver de su hijo, que no va a descartar el lugar. Agradeció a la sociedad y medios de comunicación el apoyo, aclaró que la lucha por encontrar a Marco Antonio sigue de pie y más fuerte que nunca.

"No me voy a rendir, no me voy a cansar hasta encontrarle", sentenció Ceci Flores.

La Fiscalía analizará los restos para identificarlos y entregarlos a sus familiares

La Fiscalía de Sonora informó que los resultados obtenidos en el Laboratorio de Científica Forense (CIF) fueron negativos a la confronta realizada con la activista Cecilia Flores, por lo que no se trata de algún familiar de ella. Los restos óseos fueron localizados el pasado cuatro de mayo en un terreno despoblado ubicado en el kilómetro 88+300, de la carretera estatal número 100, que va de Hermosillo a Bahía de Kino.

La Fiscalía de Sonora informó que los resultados obtenidos fueron negativos a la confronta realizada con la activista Foto: Gerardo Moreno

El hallazgo se realizó durante una jornada especial de búsqueda por el cuarto aniversario de la desaparición de Marco Antonio, hijo de Cecilia Flores Armenta, uno de los motivos que la impulsó para fundar el grupo Madres Buscadoras de Sonora. La búsqueda se realizó en esta zona gracias a una llamada anónima recibida directamente al colectivo, lo cual hacía pensar que se trataba del hijo de Cecy Flores, porque todos los detalles que proporcionaron al momento de hacerles el reporte.

De parte de la Fiscalía se informó que se mantienen los análisis por personal de Servicios Periciales de Sonora para identificar los restos encontrados y entregarlos a sus familiares, así como determinar la causa de la muerte.

