Caso Ayline Rubí: surge un nuevo video de la supuesta agresión física por parte de su mamá

En los días pasados se dio a conocer un caso que llamó la atención por el giro que dio en cuestión de horas, se trata de la desaparición de la joven de 17 años de edad, Ayline Rubí Jiménez Huerta, que se dio a conocer por parte de sus familiares a través de redes sociales y cuando realizaron un bloqueo sobre avenida Montevideo, en la alcaldía Gustavo A. Madero para exigir su localización con vida.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Y es que de acuerdo con su madre, la señora Jaqueline, su hija fue subida a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y supuestamente fue lo último que supo de ella, sin embargo, fue la misma dependencia quien aclaró lo ocurrido a través de un comunicado, en el que se agregan detalles importantes de por qué Ayline Rubí subió a la unidad. Fue el pasado 13 de abril cuando recibieron el reporte para que una unidad policial acudiera a la calle Encina, de la colonia Zona Escolar, para atender una entrevista ciudadana por un tema de violencia familiar. En el comunicado se lee: "Al llegar al domicilio, un hombre de 22 años refirió que su novia, de 17 años de edad, la cual supuestamente estaba embarazada, sufría violencia por parte de su madre, por ello pidió el apoyo para trasladarse ante el agente del Ministerio Público para presentar una denuncia."

La joven es estudiante de enfermería. | FOTO: FB Buscando a Ayline

No obstante, la dependencia puntualizó que la pareja llegó a la Fiscalía en donde esperaban ser atendidos, pero luego decidieron trasladarse por sus propios medios a otra instancia ministerial, sin requerir el apoyo del uniformado que inicialmente los acompañó. "Posteriormente, se tuvo conocimiento que la menor de edad fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), por lo que la Dirección General de Asuntos Internos identificó el vehículo oficial y al policía quien ya rindió su declaración para la carpeta de investigación administrativa interna."

Ayline Rubí desmiente a su mamá y la acusa de ejercer violencia física contra ella

A través de redes sociales, su mamá se ha encargado de difundir los detalles de la desaparición de la joven de 17 años y asegura que su hija es incapaz de tomar decisiones por sí misma, ya que tiene un grado de discapacidad del 59 por ciento, es decir, padece epilepsia y retraso mental moderado, por lo que asegura suele tomar decisiones sin medir las consecuencias, es susceptible a sufrir abusos y manipulación, a través de una publicación de Facebook, la mujer detalla: "Su juicio y razonamiento no son acordes a su edad cronológica (17 años, es como si fuera menor a los 12 años). Tiene conducta pueril, por lo cual toma medicamentos controlados, de los cuales ha sido privada desde el día de su desaparición."

Sin embargo, a través de su cuenta de Facebook, la joven ha desmentido lo dicho por su madre, aunque su progenitora asegura que no es la menor quien realiza las publicaciones y podría estar siendo obligada a hacerlo, la joven sale en dos videos hablando sobre el tema, acusando a su madre y negando que tenga algún padecimiento o que tome medicamentos controlados. De igual forma, publicó un video en que se puede ver cómo supuestamente es agredida por su mamá, tal y como lo describe en su publicación.

En este nuevo video, a pesar de que fue grabado de noche, por lo que la iluminación es muy poca, se escuchan gritos, supuestamente de Ayline diciendo "¡Ya basta!" y la voz de un hombre que desesperadamente le pide a una mujer que le deje de pegar a quien parece ser Ayline, luego refiere que él está siendo agredido y que fue amenazado de muerte, asegurando que tiene videos que lo demuestran.

En el clip, el hombre le dice a la mujer que agrede que se irá al Reclusorio por lo que está haciendo, finalmente se escucha el llanto de la joven de 17 años diciendo que le pegó con el bat, lo cual refirió ella misma en su publicación de Facebook: "Se los dejo a su pensar, por que fui a demandarla o por qué llegé la patrulla, dudo que por buena madre me golpearon con un bat y traía un cuchillo y me tenían encerrada con llave en mi casa (No es la primera vez yo busqué la salida por tantas cosas que sufrí viviendo con ella."

En su último mensaje realizado en la misma publicación el viernes 5 de mayo a las 23:17 horas, la joven escribió: "Muchas gracias a todos!! En verdad no es fácil pero me armé de valor para poder salir de ese infierno. Al rato subiré una prueba de tantas de lo sucedido. Me ayudarían bastante compartiéndolo ..No puedo subir todas las pruebas y demás videos por temas legales, Solo es para que vean la clase de personas que son y en el infierno que viví tanto tiempo y nadie hacia nada."

A través de la cuenta de Facebook de Ayline se publicó un mensaje aclarando la situación. | FOTO: FB Ayline Jiménez

A través de las redes sociales de la joven, supuestamente fue ella misma fue quien realizó una publicación el pasado miércoles 3 de mayo a las 19:53 horas, en donde desmiente lo dicho por su madre: "Los hechos ocurridos fueron por que mi madre es una mala persona comentó unos diagnósticos falsificados que ella tiene que según tengo un retraso y en su mismo diagnostico decía que estudié hasta primaria ...Yo estudio enfermería y gracias a mi mama que ella solita se contradice y no sabe qué inventar, acaba de subir una foto donde muestra mi plantel".

Su mamá publica pruebas de que Ayline Rubí está enferma

La madre de la joven publicó el pasado 4 de mayo por la noche la fotografía del documento en el que se especifica el padecimiento de la joven, esto como una prueba de lo que ha dado conocer sobre la salud de la joven de 17 años de edad, aunque carece de sellos oficiales y firma, en la hoja se lee: "La menor ha sido vista en el servicio de higiene mental del Hospital General de la Raza por presentar un trastorno neurológico (Epilepsia) que dentro de su sintomatología se presentan alteraciones de la conducta y comportamiento, como un actuar impulsivo, teniendo acciones sin evaluar consecuencias, una labilidad emocional en la cual cambia de estado de ánimo brusca e intensamiento en el juicio y los razonamientos no son acordes a la edad cronológica tendiendo a la conducta pueril".

El resumen clínico tiene fecha del jueves 20 de abril de 2023 a las 10:02 horas, sin embargo, en el mismo se detalla que la exploración física se realizó a las 10:13 horas y se menciona: "íntegra sin lesiones con higiene y aliño bien", luego se agrega la siguiente nota a las 10:49 horas: "La menor no está presente, se han llenado los espacios por normativa, se entrega al madre este escrito (sic)".

Su mamá publicó una prueba de la supuesta enfermedad que padece la joven. | FOTO: FB Tallin Hv

Sobre la desaparición, su madre dio a conocer desde un inicio que Ayline se subió a una patrulla Jeep de la SSC-CDMX con placas de circulación MX015E1 de la GAM y presuntamente, dos hombres identificado como David "N" y Gabriel "N" fueron los responsables de su desaparición y refirió: "David 'N' tiene en su poder el teléfono celular de la menor, manipula sus redes sociales con el fin de transgiversar (sic) la información y hacer creer que aún la menor enferma esta con bien aún, cosa que no sabemos si es real, realizando así publicaciones, compartiendo fotos por medio de Facebook, fotos que ya se encontraban en su galería y que ninguna de esas fotos es posterior al día de su desaparición, el día 18-Abril-2023 realizó una publicación desde el perfil de Facebook de la menor, haciéndose pasar por ella, argumentando que no estaba PRIVADA DE SU LIBERTAD, que NO ESTABA ENFERMA".

SIGUE LEYENDO:

Alicia Islas recibió un ascenso, salió de su trabajo en Puebla y desde entonces su familia no ha sabido de ella

Murió Mariana, la joven baleada en Querétaro por la colombiana Teresa "N" en un crimen pasional