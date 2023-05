Giro en la desaparición de Ayline Rubí | La joven dice que huyó por violencia intrafamiliar: "Es una mala madre"

A través de redes sociales se dio a conocer la desaparición de Ayline Rubí Jiménez Huerta, una joven de 17 años de edad que desapareció en la alcaldía Gustavo A. Madero, presuntamente tras haber subido a una patrulla el pasado 13 de abril, momento que quedó captado por una cámara de vigilancia y comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas.

Las publicaciones en las redes sociales de Ayline Rubí

A través de las redes sociales de la joven, supuestamente fue ella misma quien realizó una publicación el pasado miércoles 3 de mayo a las 19:53 horas, en donde desmiente lo dicho por su madre: "Los hechos ocurridos fueron por que mi madre es una mala persona comentó unos diagnósticos falsificados que ella tiene que según tengo un retraso y en su mismo diagnostico decía que estudié hasta primaria ...Yo estudio enfermería y gracias a mi mama que ella solita se contradice y no sabe que inventar, acaba de subir una foto donde muestra mi plantel".

FOTO: FB

De igual forma, negó tomar medicamentos controlados y que la golpeaba con un bate y traía consigo un cuchillo, además, la señaló de supuestamente realizar trabajos ilícitos, por otro lado, refirió que mantiene contacto con su padre y amigos. Finalmente, compartió un video en el que dice su nombre completo, la fecha y explica lo mismo que escribió, no se le ve herida o que alguien más la estuviera grabando, pues es ella misma quien sostiene su celular.

La policía capitalina aclara lo ocurrido con la menor de edad

Sobre este hecho, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que fue el pasado 13 de abril cuando recibieron el reporte para que una unidad policial acudiera a la calle Encina, de la colonia Zona Escolar, para atender una entrevista ciudadana por un tema de violencia familiar. En el comunicado se lee: "Al llegar al domicilio, un hombre de 22 años refirió que su novia, de 17 años de edad, la cual supuestamente estaba embarazada, sufría violencia por parte de su madre, por ello pidió el apoyo para trasladarse ante el agente del Ministerio Público para presentar una denuncia."

No obstante, la dependencia puntualizó que la pareja llegó a la Fiscalía en donde esperaban ser atendidos, pero luego decidieron trasladarse por sus propios medios a otra instancia ministerial, sin requerir el apoyo del uniformado que inicialmente los acompañó. "Posteriormente, se tuvo conocimiento que la menor de edad fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), por lo que la Dirección General de Asuntos Internos identificó el vehículo oficial y al policía quien ya rindió su declaración para la carpeta de investigación administrativa interna."

Por su parte, la SSC-CDMX colabora con la Policía de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en las indagatorias para la localización de Ayline Rubí, además de que le brindaron acompañamiento a la madre durante el proceso.

Familiares de Ayline exigen su localización con vida

A través de redes sociales, su mamá se ha encargado de difundir los detalles de la desaparición de la joven de 17 años y asegura que su hija es incapaz de tomar decisiones por sí misma, ya que tiene un grado de discapacidad del 59 por ciento, es decir, padece epilepsia y retraso mental moderado, por lo que asegura suele tomar decisiones sin medir las consecuencias, es susceptible a sufrir abusos y manipulación, a través de una publicación de Facebook, la mujer detalla: "Su juicio y razonamiento no son acordes a su edad cronológica (17 años, es como si fuera menor a los 12 años). Tiene conducta pueril, por lo cual toma medicamentos controlados, de los cuales ha sido privada desde el día de su desaparición."

FOTO: FB

En este sentido, fue ella quien dio a conocer que la joven se subió a una patrulla Jeep de la SSC-CDMX con placas de circulación MX015E1 de la GAM y presuntamente, dos hombres identificado como David "N" y Gabriel "N" fueron los responsables de su desaparición y refirió: "David 'N' tiene en su poder el teléfono celular de la menor, manipula sus redes sociales con el fin de transgiversar (sic) la información y hacer creer que aún la menor enferma esta con bien aún, cosa que no sabemos si es real, realizando así publicaciones, compartiendo fotos por medio de Facebook, fotos que ya se encontraban en su galería y que ninguna de esas fotos es posterior al día de su desaparición, el día 18-Abril-2023 realizó una publicación desde el perfil de Facebook de la menor, haciéndose pasar por ella, argumentando que no estaba PRIVADA DE SU LIBERTAD, que NO ESTABA ENFERMA".

