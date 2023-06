Maltrato animal: CDMX prohíbe promoción de peleas de gallos y perros

El pleno del Congreso de la CDMX avaló diversas modificaciones a la Ley de Protección Animal de la capital, en el que se regula: la figura de paseadores de perros, pensión o guardería para animales de compañía, el término de bienestar animal, la prohibición de las peleas de gallos, incluso se detalla que se permitirá en algunos casos la eutanasia de mascotas.

Pese a los intentos de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, a cargo de Royfid Torres, de impulsar la eliminación de las corridas de toros, esto fue rechazado por la mayoría de Morena.

Regulan paseadores de perros en CDMX

De acuerdo al documento, la Agencia de Atención Animal, que depende de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, deberá implementar y administrar un padrón de las personas físicas y morales que se dediquen al oficio de paseadores de perros.

Asimismo, tendrá que emitir los criterios de capacitación y, en su caso, capacitar a los paseadores, además de publicar los lineamientos técnicos en los que se deberá basar el paseo de caninos.

Se requerirá contar con la Clave de Registro de Establecimiento Créditos: Especial

Los tutores de animales de compañía tendrán la obligación de registrarlos ante el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC). Tendrán que bordar en el collar o pechera o en una placa de identificación el nombre del animal, la clave del RUAC, así como los datos de contacto de la persona tutora responsable.

Para la prestación de servicios con fines de lucro se requerirá contar con la Clave de Registro de Establecimiento que emita la Alcaldía correspondiente. Los comercios que necesitarán hacerlo son los siguientes:

Pensión de perros

Guardería

Escuelas de adiestramiento

Adiestramiento de perros para asistencia y de animales para terapia asistida

Estética

Spa

Gimnasio

Tratamiento etológico

Servicios funerarios o de incineración

Aprueban la eutanasia para animales

El Congreso de la capital del país estableció en esta ley que el bienestar animal es el estado físico y mental en que la mascota vive, es manejado y muere, conforme a las condiciones de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental.

Aprobó también que la eutanasia únicamente se aplicará a los animales por lesiones que no puedan ser atendidas y le provoquen dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados; por enfermedades graves incurables que no puedan ser atendidas; y por problemas conductuales que pongan en peligro su vida o la de otros.

“En ningún caso fuera de estos supuestos se podrá aplicar eutanasia a animales sanos, ya sea en establecimientos públicos o privados. Asimismo, incinerarlos con el equipo apropiado, depositando las cenizas en un lugar específico y en su caso ponerlos a la disposición de la autoridad o personas que legítimamente tengan derecho”, precisa lo aprobado.

Esto fue avalado por 53 votos a favor y una abstención. El documento se envió a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial capitalina.