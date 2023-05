Pablo Joaquín tiene 17 años, cursa el bachillerato y ama la programación: salió a buscar trabajo y fue secuestrado en Tepic

Pablo Joaquín Gómez Orozco es un adolescente de 17 años que estudia el bachillerato, su vida es como la de cualquier joven de su edad, pero la maldad se cruzó en su camino un día, cuando él salió a buscar trabajo y no volvió más, en su casa su mamá lo esperaba, al ver que no llegaba se preocupó y comenzó a buscarlo, comenzando una cruzada para encontrar a su hijo, que en ese momento se sumó a la lista de personas desaparecidas en México. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de marzo en Tepic, Nayarit.

Desde el primer día se denunció su desaparición, pero no fue atendida la querella, pues dijeron que tenían que pasar 72 horas, el día señalado su madre, Alejandrina Orozco, regresó a la Fiscalía de Nayarit a denunciar la ausencia y se activó una Alerta Amber. Casi una semana después, el adolescente le envió un mensaje a su mamá, pidiéndole que le llamara, por lo que le dio un número telefónico.

En entrevista con El Heraldo Digital, Alejandrina Orozco dijo que entre mensajes y llamadas se enteró que su hijo había sido secuestrado, lo tienen en El Obraje, Zacatecas, Los plagiarios se comunicaron con ella, exigiéndole 250,000 pesos, logrando reunir 100,000, los cuales fueron entregados, pero del adolescente no se supo nada.

Alejandrina relató que Pablo Joaquín es un adolescente que gusta de estar en su casa, frente a su computadora, pues ama la programación y la estudia, por lo que pasa gran parte del día practicándole. También toma cursos de liderazgo y superación personal. No es un joven que salga a menudo, cuando lo hace ella lo acompaña, lo va a dejar y a recoger.

Pero ese día, por distintas circunstancias, no lo hizo, el joven salió solo, por lo que ella se lamenta que las cosas hayan ocurrido así, preguntándose si las cosas serían diferentes de haberlo acompañado. También reflexionó que las cosas no deberían ser así, pues las personas deberían poder salir de casa con la garantía de regresar con bien.

Algo que ha lastimado a la familia, son los comentarios que las personas hacen en redes sociales, pues las personas juzgan sin conocer, por lo que la mamá dejó en claro que su hijo no nada en “malos pasos”, es un joven de bien que no se mete con nadie y no tiene enemigos, solo es una víctima de criminales sin escrúpulos.

