“Siempre tenía una sonrisa, su sueño era tener su propia marca de ropa”: así era Carlos quien desapareció en Tijuana tras ir a ver a unos amigos

Ha pasado más de una semana desde que el sábado 22 de abril desapareció Carlos Ontiveros Loza sin dejar rastro en Tijuana, Baja California, tras salir a ver a unos “amigos” durante la noche, desde entonces, su madre Diana Loza ha emprendido una búsqueda a la par de las autoridades mexicanas y de Estados Unidos ya que su hijo es ciudadano norteamericano.

Diana trabajó hasta enero como titular de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, para ella es una pesadilla estar viviendo esto “el peor de mis temores se hizo realidad”, reconoció en entrevista con El Heraldo Digital.

“Siempre tenía una sonrisa, era muy amiguero, le gustaban mucho los niños, como madre te puedo hablar las mejores cosas de él”, precisó Diana Loza.

“Siempre tenía una sonrisa", asegura la mamá de Carlos Foto: Diana Loza

Al describir a su hijo, Diana se desvive en palabras de amor, asegura que llevaban una excelente relación, él joven perdió a su papá cuando tenía cuatro años lo que hizo que él y su madre fueran más unidos, explicó que convivían seguido, la visitó un día antes de desaparecer.

“Yo sé que él me amaba mucho porque siempre me lo decía también no había un día que no me dijera”, sostuvo Diana Loza.

El joven de 21 años era muy amoroso con su madre Foto: Facebook

Relató que su hijo siempre le decía “madre hermosa, te amo, te quiero”, la abogada aseveró que el joven de 21 años siempre andaba sonriente y que su sueño era hacer su propia ropa y venderla, pero recientemente le decía que “andaba viendo la posibilidad de abrir un cafecito”.

“Él tenia muchos sueños de salir adelante como todos los jóvenes”, sentenció Diana Loza.

Pide a la sociedad compartir la ficha de búsqueda y l caso para dar con l paradero d su hijo Foto: El Heraldo Digital

A Carlos, le gustaba mucho el diseño, el tenía una tableta y diseñaba ropa, incluso un tiempo vendió gorras con un diseño elaborado por él, además vendía ropa con unas amigas, a veces, ayudaba a un amigo a vender carros en otras ocasiones iba a Estados Unidos a trabajar en la construcción. La exfuncionaria lo describió como un hombre muy trabajador, que si tenía oportunidad de invertir en algo lo hacía.

“Yo sé que él me amaba mucho porque siempre me lo decía”, sostuvo Diana Foto: Diana Loza

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

¿Cómo desapareció Carlos Ontiveros?

Carlos desapareció el 22 de abril en Tijuana, Baja California, salió de casa de su novia con rumbo hacia El Florido en su automóvil Nissan Sentra color para reunirse con unos amigos. En la mañana le contó su plan de visitar a sus amigos a Diana pero no ahondaron en el tema, su mamá y él siempre estaban en contracto ya se por teléfono o Whastapp, por el cariño que se tenían y también como medida preventiva ante la inseguridad que se vive n l país, Carlos vivía con un roomie cerca de la casa de su madre.

El último mensaje que recibió su novia fue a las 21:00 horas “ya voy amor, ya voy para allá, les voy a decir que ya me lleven” Foto: Facebook

“Lo único que le dice a su novia es que va a ir a ver unos amigos y viene rápido, pero no le dijo ¿con qué amigos? ni lo que iba a hacer, solo que iba rápido” porque después regresaría para ir a cenar con ella, recuerda la exfuncionaria.

El último mensaje que recibió su novia fue a las 21:00 horas “ya voy amor, ya voy para allá, les voy a decir que ya me lleven”, pero después de eso no volvió a responder, la señal de su celular se perdió a las 23:00 horas por el lado de El Florido y Lomas de Reyes.

Al día siguiente Diana le deseo buenos días y al no obtener respuesta se preocupó y sintió una extraña opresión en el pecho pero pensó que quizá exageraba un poco, hasta las 15:00 horas recibió una llamada donde le dijeron que ni su novia, ni amigos ni tíos lo habían podido localizar, ahí comenzó el martirio.

Un hombre fue detenido el 24 de abril en el carro de Carlos Foto: Especial

Dos días después, el lunes 24 de abril fue detenido un sujeto con drogas, armas, cartuchos y conducía el carro de su hijo; sin embargo, aseveró que no conocía a Carlos que simplemente acompañó a un amigo a comprar ese carro, el hombre sigue detenido pero como el carro lo tiene la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado no ha podido realizar pruebas al automóvil, las cuales ayudarían mucho en la búsqueda del joven estadounidense, por lo que la abogada pide que hagan más eficientes los procesos.

“Está involucrado con una desaparición, con la vida de una persona la que está en riesgo”, exclamó Diana Loza.

"Yo espero encontrarlo con vida, no quiero nada en contra de ellos solo quiero que entreguen a mi hijo”, afirma Diana Foto: FGE

Destacó que entre más pasan las horas, más difícil será encontrarlo “yo no sé si hay personas que lo tienen o no y si es que alguien lo tiene les pido que lo liberen, que lo dejen, yo espero encontrarlo con vida, no quiero nada en contra de ellos solo quiero que entreguen a mi hijo”.

“No dejen de buscarlo, ayúdenme tenemos que redoblar esfuerzas sobretodo ahorita porque se está consumiendo el tiempo las horas están pasando tenemos que encontrarlo vivo” finalizó Diana Loza.

Las autoridades piden que en caso de tener información de Carlos Ontiveros se comuniquen al 911 o al 089 o a la Unidad Estatal de Personas no Localizadas de la FGE en Tijuana al (664) 683 96 43.

SEGUIR LEYENDO:

“Es horrible no saber si está vivo”: extitular de desaparecidos implora ayuda para localizar a su hijo Carlos Ontiveros

La búsqueda y rescate de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, es un acto de justicia social del Gobierno de México

LA DEA exhibe a “Los Chapitos”: da a conocer a todos los traficantes de fentanilo por los que ofrece hasta 4 mdd