Claudia Sheinbaum: "Creemos en la educación pública preescolar, primaria y secundaria"

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continuó este miércoles con la entrega de apoyos económicos del Programa “La Escuela es Nuestra - Mejor Escuela”, para el mantenimiento de 285 planteles de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, cuya población beneficiada será de 75 mil estudiantes.



Durante su visita a la Escuela Secundaria Diurna No. 15 “Albert Einstein”, ubicada en la Calzada México - Tacuba 215, alcaldía Miguel Hidalgo, la mandataria capitalina explicó a alumnos y maestros, la relevancia de contar con estos recursos destinados a atender las necesidades de cada escuela.



“Aquí es un apoyo que tiene dos objetivos: uno, que siempre haya el mínimo recurso para arreglar los baños, para poder pintar la escuela, para poder impermeabilizar; incluso hay escuelas que lo utilizan para mejorar el mobiliario, las sillas, las mesitas de las clases. Este recurso no existía, ahora lo damos y no lo damos solo a algunas escuelas, lo damos a todas las escuelas”, señaló.

Con la entrega de este miércoles, se benefició a 175 planteles de la alcaldía Cuauhtémoc con un monto de 16 millones 778 mil 073 pesos; y a 110 escuelas de la alcaldía Miguel Hidalgo con 10 millones 698 mil 927 pesos.

Se benefició a 175 planteles de la alcaldía Cuauhtémoc

Créditos: Especial

Las políticas sociales universales y permanentes

Claudia Sheinbaum recordó que este 2023, se cumplen cinco años de este Programa, que arrancó con un presupuesto de 240 millones de pesos (mdp) y en este año subió a 340 mdp, con el fin de mejorar la infraestructura de más de dos mil 800 planteles.



“Este dinero que se da, pues no sea a través de una empresa que se contrata con su licitación, sino que se involucren todos los que son parte de la escuela: los niños, las niñas, las madres y los padres de familia y por supuesto los directores, directoras, maestros y maestras. Por eso se hacen asambleas, se junta a todos los que quieran ir, se elige un a Comité de Ejecución, un Comité de Vigilancia y a través de eso, se ejerce el recurso que se da”, indicó.



La jefa de Gobierno, exhortó a los padres de familia y alumnos a cuidar este presupuesto y aprovechar el impulso que se le da a la educación pública en la ciudad.



“Creemos en la educación pública preescolar, primaria y secundaria; hemos hecho siete preparatorias nuevas del Instituto de Educación Media Superior y dos nuevas universidades: la ‘Rosario Castellanos’ y la Universidad de la Salud, que antes no existían y que hoy le dan educación a 40 mil jóvenes que antes no tenían la posibilidad de estudiar. Yo los invito a que sigamos cuidando nuestras escuelas”, destacó.

La jefa de Gobierno, exhortó a los padres de familia y alumnos a cuidar este presupuesto

Créditos: Especial

En su intervención, el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, mencionó que, en esta administración, las políticas sociales impulsadas tienen como principal característica, ser universales y permanentes.



“Si vamos a hablar de escuelas entran todas las escuelas, no solo unas. Segundo, son programas sin condicionamientos, no se condiciona a nadie la pertenencia a un programa. Tercero, son programas permanentes, no se hacen una vez y luego se dejan de hacer, sino que, en este caso, cada año ‘La Escuela es Nuestra’ existe en los planteles escolares. Luego, cuarto, tienen un presupuesto garantizado, hay una parte del presupuesto de la ciudad que es para estos programas. Y quinto, una cuestión muy importante, se convierten en derechos”, expresó.



En este sentido, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, destacó que el Programa “La Escuela es Nuestra - Mejor Escuela”, refleja la importancia que tiene para el gobierno capitalino, facilitar el acceso a una educación pública de calidad.

SEGUIR LEYENDO

Claudia Sheinbaum: a finales de junio abriría el tramo de la Línea 12 del Metro que llega hasta Periférico

Claudia Sheinbaum llora de felicidad, celebra que ya es abuela y revela nombre de su nieto

El Congreso de la CDMX aprueba reformas de Claudia Sheinbaum para digitalizar trámites en obras