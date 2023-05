VIDEO | Ceci Flores, madre buscadora en Sonora, denunció amenazas: "Me mandan fotografías de personas torturadas"

Ceci Patricia Flores Armenta, activista y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció, en sus redes sociales, que ha estado recibiendo amenazas de muerte a través de mensajes de texto. La mujer -quien busca a sus dos hijos desaparecidos: Marco Antonio y Alejandro- aseveró que, personas desconocidas, le han enviado imágenes de personas mutiladas y torturadas, advirtiendo que así puede terminar ella.

“Lamentablemente sigo siendo amenazada. Estoy siendo torturada psicológicamente por personas que desconozco quienes sean”, sentenció Ceci Flores en su video publicado en redes sociales. La activista comentó que no sabe si las agresiones en su contra vienen de algún cártel de droga o del mismo gobierno mexicano, por lo que pidió encarecidamente que la dejen de estar hostigando, ya que únicamente quiere encontrar a sus hijos desaparecidos.

La mujer pidió que no sean asesinadas las madres buscadoras. Foto: captura de pantalla.

“No voy a decir que es un cártel o las autoridades”, dijo la madre buscadora. Añadió que los mensajes que recibe le han generado un intenso miedo, pero que aún así no dejará de buscar a sus hijos, ya que ella es la única esperanza que ellos tienen para regresar a su casa. “Tengo miedo de salir corriendo y dejar de buscar a mis hijos. Durante tantos años he recibido amenazas por buscarlos", mencionó, añadiendo que cada vez son mas fuertes las amenazas que recibe.

De igual manera, la activista comentó que teme por su vida, ya que no descarta que las personas que la acosan por mensajes intenten atentar contra su integridad. “Tengo miedo de que me quiten la vida, de que me hagan daño y que mis hijos dejen de ser buscados, porque no tengo apoyo”, denunció Ceci Flores en su grabación, la cual tiene una duración de un minuto y medio.

Finalmente, la madre buscadora detalló que las personas que la acosan le han enviado fotografías de cuerpos mutilados y personas siendo torturadas, con la leyenda de que eso mismo le pasará a ella. “Me mandan fotografías de personas descuartizadas, de personas torturadas, y me dicen que así puedo terminar yo”, sentenció la activista.

“Tengo miedo pero tengo más miedo de irme de este mundo sin encontrar a mis hijos por lo cual exijo al estado que se investigue sobre las amenazas que recibo día a día”, escribió la activista como descripción de su video. Tras la difusión del material, decenas de mujeres mostraron su apoyo a Ceci Flores y exhortaron a las autoridades a tomar el caso.