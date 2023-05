Se metió al mar para salvar a su madre, pero él ya no salió: se lo llevó la corriente y sigue desaparecido

La diversión de una familia terminó en tragedia luego de que un joven y su madre fueron sorprendidos por la intensidad del mar en las playas de Ponce, en Sinaloa. Los lamentables hechos ocurrieron el pasado domingo, 28 de mayo, cuando José Ángel y su mamá, María del Carmen, disfrutaban de un día en el mar, pero, debido al fuerte oleaje, la mujer perdió la vida y su hijo desapareció en el agua.

De acuerdo con las autoridades, poco antes de las 16:00 horas, María del Carmen ingresó al mar, pero a los pocos minutos comenzó a ahogarse, por lo que su hijo, José Ángel, no dudó y saltó al agua para tratar de auxiliarla y evitar la desgracia. Afortunadamente, el joven consiguió ayudar a su madre y ella llegó a la orilla; no obstante, él fue arrastrado por el oleaje y, hasta ahora, no ha sido localizado.

Autoridades desplegaron un operativo para encontrar al joven. Foto: Bill Mendoza.

María del Carmen fue llevada de emergencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no consiguió sobrevivir y perdió la vida en el nosocomio. Por su parte, José Ángel continúa desaparecido luego de que fue arrastrado por el fuerte oleaje del mar. La familia del joven presenció los hechos y desafortunadamente no pudieron hacer nada por rescatarlo.

Por este suceso se movilizaron elementos de Protección Civil, quienes arribaron hasta las playas de Ponce para investigar lo que había sucedido. Hasta ahora, las autoridades informaron que ya se desplegó un operativo para dar con el paradero del joven que fue arrastrado por la intensa corriente, pero, hasta este lunes, 29 de mayo, no hay indicios de dónde podría estar.

Familiares del joven esperan que sea localizado en las próximas horas. Foto: Bill Mendoza.

“En estos momentos nos encontramos en la búsqueda de un masculino de 20 años en la playa de Ponce, quien intentó rescatar a su madre la cual se estaba ahogando y lamentablemente falleció al darle los primeros auxilios, seguimos en la búsqueda del cuerpo del masculino”, escribió en redes el director de Protección Civil en Culiacán, Bill Mendoza.

Cabe mencionar que en el operativo de búsqueda participan elementos de Protección Civil de Sinaloa y bomberos de Culiacán. Las indagatorias se realizan en tierra firme y en el agua, donde las autoridades pretenden encontrar el cuerpo del joven. Bill Mendoza ha pedido a los habitantes del estado estar pendientes sobre las actualizaciones del caso a través de los canales oficiales de comunicación, donde se irán revelando los avances a la investigación.