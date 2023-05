"Marcharon con prepotencia": AMLO arremete contra los que se manifestaron a favor de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los que este domingo marcharon a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya que dijo que actuaron de forma prepotente y violenta. Criticó que José Ángel Gurría se sumó a la marcha, “no me extraña”, al igual que Margarita Zavala.

A pregunta expresa, señaló que “se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso, no creo yo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia”.

Dijo que su gobierno no ha reprimido a los manifestantes. FOTO: Archivo.

Enfatizó que “ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón, el que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer y hay que ver quiénes son, no para perseguirlos, no para reprimirlos, tal es así que no había ni policía porque hay libertades como nunca, no se desaloja a nadie, no se reprime a nadie, no es como antes”.

El titular del Ejecutivo Federal afirmó que los opositores a su gobierno son en su mayoría conservadores. Arremetió contra los ministros del máximo tribunal por sus altos sueldos y otras compensaciones, lo que va en contra de la Constitución.

Reiteró sus juicios en contra de la SCJN. FOTO: Presidencia.

“Pero sí también con tendencia autoritaria, muy poco tolerantes. ojalá y no pasen estas cosas. Todos tienen derecho a manifestarse”, dijo.