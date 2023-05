Imprudencia al volante: un auto a exceso de velocidad fue embestido brutalmente por un camión en Azcapotzalco

Esta mañana se registró un fuerte accidente en el cruce de la Calzada Vallejo y Poniente 122, a la altura de la colonia Coltongo, de acuerdo con las primeras versiones, un camión que transportaba bloques de cemento se impactó contra un vehículo sobre dicho cruce y lo arrastró varios metros tras ser embestido, por lo que al lugar se dieron cita los servicios de emergencia para atender el percance vial en la alcaldía Azcapotzalco.

Según lo referido por testigos, el vehículo viajaba a exceso de velocidad y no respetó el alto que marcaba el semáforo y fue embestido por la pesada unidad tipo torton, luego lo arrastró varios metros hasta que se estrelló contra un poste de cemento y en consecuencia, el vehículo quedó destruído.

Para atender el accidente llegaron al punto Bomberos, grúas de y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para retirar retirar ambos vehículos y evitar que esto provocara afectaciones viales, por lo que las acciones fueron inmediatas y sorprendentemente, el hombre de aproximadamente 35 años de edad fue resultó ileso pese al golpe del camión y al choque contra el bloque de cemento.

Un tráiler embistió a un auto en la Del Valle y lo arrastró varios metros

La mañana de este jueves 25 de mayo se registró un aparatoso accidente en la Ciudad de México, los hechos se registraron en el cruce del Eje 5 Sur y la avenida Gabriel Mancera en la colonia Del Valle, de acuerdo con los primeros reportes, un tráiler que viajaba a exceso de velocidad se impactó contra un vehículo el cual, como en el percance de este viernes, fue arrastrado por varios metros.

El auto color blanco, el cual funciona como un taxi por aplicación fue arrastrado aproximadamente 50 metros por el tráiler que transportaba basura y aparentemente, no respetó el semáforo en rojo por manejar a exceso de velocidad y fue ahí cuando golpeó al auto particular, pero el actuar del conductor no acabó ahí.

Cuando finalmente logró detenerse, buscó liberarse del vehículo accidentado yéndose de reversa, pero no logró su objetivo y terminó impactándose contra la fachada de un edificio. Fue ahí cuando decidió tomar los documentos y sus pertenencias para escapar del lugar y finalmente abandonar la pesada unidad.

El auto quedó completamente dañado tras el fuerte accidente. | FOTO: Twitter @FNNoticiass

En tanto, el conductor del taxi por aplicación fue detenido por las autoridades correspondientes mientras que la usuaria que viajaba en el asiento trasero tuvo que ser atendida por los paramédicos debido a que presentó lesiones menores. Hasta el momento no hay personas detenidas por este hecho, no obstante se realizan las indagatorias correspondientes para localizar a los responsables.