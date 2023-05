"Se fue sin decir adiós": AMLO se desmarca de Ricardo Mejía en la elección de Coahuila

"Yo no tengo relación con Ricardo Mejía", fueron las palabras con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador se desmarcó de la campaña del aspirante a la gubernatura de Coahuila y candidato del Partido del Trabajo.

"Se fue sin decir adiós", dijo sobre la forma en la que el funcionario dejó al Movimiento de Regeneración Nacional para competir en los comicios, después de desconocer el nombramiento de Armando Guadiana como el abanderado de Morena para los comicios que se llevarán a cabo en unos días.

Dijo que es deshonesto el decir que él está apoyando a Mejía Berdeja. FOTO: Presidencia.

A continuación el video donde AMLO rechaza a Ricardo Mejía

AMLO pide a Ricardo Mejía dejar de usar su nombre en la campaña

“Y no quiero, creo que esto lo puedo decir que me vayan a afectar, y mi hermana no quiero que se use mi nombre porque no tengo relación con él, así de claro, se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña cuando no tengo yo relación”, subrayó.

El mandatario aseguró que no está promoviendo la campaña a favor del aspirante y desconoció que hubiera propaganda en la que se muestra a ambos y buscan hacer creer que hay un respaldo desde Palacio Nacional hacia el exsubsecretario de Seguridad Federal.

"Se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña", dijo.

El aspirante a la gubernatura dejó Moreno para irse al Partido del Trabajo. FOTO: Especial.

"Yo voy a apoyar a quien gane en la encuesta": AMLO

Indicó que no ha inclinado la balanza a favor de nadie en ninguno de los comicios y tampoco pretende hacerlo, por lo que pidió a la gente no dejarse engañar con respecto a presuntas manifestaciones que realiza a favor de uno u otro aspirante.

"Yo no tengo candidatos favoritos".

Defendió además el método de la encuesta para seleccionar a los abanderados dentro del Movimiento de Regeneración Nacional y dijo que siempre estará de acuerdo en que el partido promueva al aspirante que apoye al pueblo.

"Yo voy a apoyar a quien gane en la encuesta".

AMLO rechaza que haya "tapados" en la 4T

Añadió que han quedado atrás los tiempos en los que había candidatos "tapados" que habían sido seleccionados de manera previa por el presidente para que se convirtieran de forma casi inmediata en gobernadores, diputados, senadores, regidores o presidentes municipales.

"Cuando salga la encuesta para la Presidencia sea mujer o sea hombre, y son mis hermanos y mi hermana, pero el que gane la encuesta a ese es el que voy a apoyar”, subrayó.

Añadió que le parece deshonesto e inmoral que cualquier político busque que su interés personal se convierta en la prioridad a la hora de elegir a los que se encargarán de llegar a las urnas en cualquier tipo de proceso electoral.

"No se puede llegar así, dejando trozos de dignidad en el camino", dijo.

El mandatario pidió que no se use su imagen para promover a otros actores políticos. FOTO: Archivo.

Morena piden al otro declinar a favor de Guadiana

El pasado martes, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México declinar en sus aspiraciones a la gubernatura para que la población pudiera optar en las urnas a favor de su candidato Armando Guadiana.

De acuerdo con el líder el movimiento, era necesario que los tres partidos formaran un frente en común para poder vencer al abanderado de Va por México en la elección que se llevará a cabo el próximo 4 de junio en Coahuila.

Armando Guadiana es el candidato de Morena para la entidad. FOTO: Cuartoscuro.

A cambio de esto, Delgado prometió que se tendría un gobierno tripartita que representaría a las tres fuerzas políticas y tomaría decisiones tomándose en cuenta entre sí.

Además de esto, el presidente del partido pidió a Ricardo Monreal, presidente la Junta de Coordinación Política del Senado; a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, que acudan a la entidad para brindar su apoyo al morenista en el cierre de la campaña.

El PT pide a Morena apoyar a Mejía Berdeja

Como respuesta a la solicitud de Mario Delgado, el líder de Partido del Trabajo, Alberto Anaya, rechazó la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional y a su vez pidió que que Guadiana sea el que se baje de la candidatura.

"Quien debe ser el gobernador es "El Tigre"", dijo.

Con información de Noemí Gutiérrez