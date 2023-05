Imprudencia al volante: un tráiler embistió a un auto en la Del Valle y lo arrastró varios metros

La mañana de este jueves 25 de mayo se registró un aparatoso accidente en la Ciudad de México, los hechos se registraron en el cruce del Eje 5 Sur y la avenida Gabriel Mancera en la colonia Del Valle, de acuerdo con los primeros reportes, un tráiler que viajaba a exceso de velocidad se impactó contra un vehículo el cual arrastró por varios metros.

El auto color blanco, el cual funciona como un taxi por aplicación fue arrastrado aproximadamente 50 metros por el tráiler que transportaba basura y aparentemente, no respetó el semáforo en rojo por manejar a exceso de velocidad y fue ahí cuando golpeó al auto particular, pero el actuar del conductor no acabó ahí.

Cuando finalmente logró detenerse, buscó liberarse del vehículo accidentado yéndose de reversa, pero no logró su objetivo y terminó impactándose contra la fachada de un edificio. Fue ahí cuando decidió tomar los documentos y sus pertenencias para escapar del lugar y finalmente abandonar la pesada unidad.

El auto quedó completamente dañado tras el fuerte accidente. | FOTO: Twitter @FNNoticiass

En tanto, el conductor del taxi por aplicación fue detenido por las autoridades correspondientes mientras que la usuaria que viajaba en el asiento trasero tuvo que ser atendida por los paramédicos debido a que presentó lesiones menores. Hasta el momento no hay personas detenidas por este hecho, no obstante se realizan las indagatorias correspondientes para localizar a los responsables.

Un camión chocó contra un Tesla y provocó un aparatoso accidente en la México-Toluca

El pasado 24 de mayo ocurrió un fuerte accidente que provocó el colapso de la México-Toluca, pues fue en el kilómetro 13 de dicha vialidad donde poco antes del mediodía un camión se habría quedado sin frenos y causó una carambola dirección a Periférico, afectando severamente la circulación en Constituyentes y Prolongación Reforma, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En el aparatoso choque participaron al menos cinco vehículos, entre ellos un auto Tesla y tres personas resultaron lesionadas, quienes fueron atendidas por paramédicos de SUUMA. No obstante, con el paso de los minutos comenzaron a registrarse kilométricas filas de autos que buscaban avanzar por una de las zonas con mayor flujo vehicular de la CDMX, lo cual se comenzó a convertir en una tarea difícil debido a las afectaciones parciales en al menos dos carriles.

Un auto Tesla resultó severamente dañado. | FOTO: Twitter @luismiguelbaraa

Minutos después de que ocurrió el accidente, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que se restableció la circulación en la Carretera México-Toluca a la altura de Bandera, luego de que concluyeran las labores de los servicios de emergencia, por el aparatoso accidente, por lo que el avance vehicular comenzó a normalizarse paulatinamente.