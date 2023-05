VIDEOS: rateros acorralan a usuario en cajero automático, así estafan los "tarjeteros" en la CDMX

En cuestión de segundos te roban la tarjeta y ni cuentas te das, así operan las bandas de rateros llamados desplazadores o tarjeteros, quienes se caracterizan por emitir engaños a los usuarios de cajeros automáticos con la finalidad de robar su tarjeta bancaria y así robarles su dinero. Apenas esta semana se viralizó en redes el instante en que un par de hombres de nacionalidad colombiana o venezolana abordaron a Arturo, "El Comandante" Hernández del canal Supercívicos a quien pretendieron extorsionar.

Él ya había terminado de usar el cajero automático cuando un hombre de aparente nacionalidad extranjera oprimió un botón del teclado y le pidió que volviera a meter su tarjeta y revisara su saldo, porque supuestamente a su esposa le había ocurrido así (sin explicar exactamente qué) y que le había quitado mil pesos, al tiempo que eso ocurría un segundo hombre esperaba fuera del cajero y sosteniendo la puerta también le insistió que revisara de nueva cuenta su saldo.

Ellos son los presuntos ladrones. Foto: Captura de pantalla

"Métela y chéquele que esté su feria, así le pasó a mi esposa y le quitó su feria", mientras el segundo le decía "chéquele su saldo, disculpe porque así le paso a mi esposa y le quitó mil pesos".

En el momento en que los enfrentó uno de ellos huyó, mientras que el segundo hizo tiempo y después abandonó el cajero para caminar detrás del otro hombre. "El Comandante" Hernández abandonó el cajero diciéndoles que le parecía sospechosa su actitud y exclamó que era un fraude y a ellos les gustaba robar.

Se han detectado varias estadas de este tipo. Foto: Captura de pantalla

VIDEO: captan a estafadores en la Benito Juárez

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los desplazadores no operan solos, lo hacen en grupos de dos o tres personas pero se han reportado casos donde hasta cinco sujetos acorralan a la víctima para que esta caiga en su fechoría. Primero seleccionan a su víctima, personas que acuden solas al cajero automático.

Fingen estar esperando que se desocupe un cajero, pero la realidad es que están cazando a su víctima, para detectar el NIP de la tarjeta cuando lo ingresa. Mientras un hombre está parado junto a la víctima, otro está de ella, muy cerca, tan cerca como le permita ver los números de seguridad.

Gente mayor, son las principales víctimas de estos estafadores

Mario acudió a retirar el dinero de su Pensión del Bienestar a un cajero automático del Centro Histórico de la Ciudad de México, es un hombre de 75 años quien al no tener un familiar que lo asista acude a todos sus trámites él solo; debido a su avanzada edad tiene dificultades para leer y en muchas ocasiones se le complica retirar dinero de los cajeros automáticos, por lo que pide ayuda a las personas que están ahí para acceder a su dinero, sin embargo no todos aquellos que se ofrecen a ayudar tienen buena voluntad.

Al ser ayudado por un desconocido, Mario fue víctima de los desplazadores de tarjetas, un grupo de delincuentes quienes operan de manera conjunta para identificar posibles víctimas, causarles distracción y reemplazar la tarjeta del banco de la persona en cuestión luego de observar el NIP de la tarjeta, por lo que tienen acceso de manera sencilla a los fondos disponibles en esa cuenta bancaria. El hombre de la tercera edad no se dio cuenta del cambio de su tarjeta de débito hasta días después cuando intentó sacar dinero de otro cajero y descubrió que esa no era su tarjeta donde cobraba su pensión, por lo que perdió no solo el pago bimestral, sino los ahorros que ahí tenía guardados.

Los adultos mayores son las víctimas principales. Foto: Captura de pantalla TikTok

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en diciembre de 2021, 65.8% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. En ese periodo 70.3% de las mujeres tuvo una percepción de inseguridad, mientras que 60.2% de los hombres lo percibió así. Además el 81.9% de los encuestados revelaron sentirse inseguros al utilizar cajeros automáticos en la vía pública.

Así puedes evitar ser víctima de los desplazadores

Ante este tipo de prácticas la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre el robo a usuarios en cajeros automáticos y emitió recomendaciones para evitar ser víctimas de un delito:

No uses el cajero si alrededor hay una persona o varias sospechosas

Nunca aceptes ayuda de una persona desconocida

No permitas que te distraigan cuando realizas operaciones en el cajero

Verifica que no haya elementos extraños en la ranura lectora de la tarjeta

Tapa el teclado con tu mano cuando vayas a digitar tu NIP

Si el cajero presenta fallas cancela la operación antes de sacar tu tarjeta

Autoridades de la Ciudad de México han compartido a través de la cuenta de Youtube del C5 un video donde se dio a conocer que fue posible la captura de tres personas identificadas como desplazadores o tarjeteros, quienes con engaños despojaron de su tarjeta bancaria a un hombre de la tercera edad; el delito ocurrió en el Centro Histórico, misma zona donde robaron al señor Mario, quien por desgracia perdió sus ahorros y no presentó denuncia pues consideró que no recuperaría nada.

Tres personas fueron detenidas en ese momento. Foto: Captura de pantalla video C5

