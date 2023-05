Se entrega esposa de taquero implicado en el caso de Fernanda Cayetana: ambos se fugaron tras su desaparición

Cayó la segunda implicada en la desaparición de la pequeña Fernanda Cayetana Canul Blanco en Quintana Roo, se trata de Angélica “V”, esto sucedió tres horas después de se ofreciera una recompensa de 1 millón de pesos para dar con su paradero, la mujer se entregó a las autoridades a casi un año de la desaparición de la menor.

La mujer se entregó por voluntad propia Foto: FGE Quintana Roo

La última vez que Fernanda fue vista por sus familiares fue el 21 de julio en la colonia Nazareno en Cancún cuando salió de su casa para lavar los platos de una taquería donde laboraba que se encontraba a espaldas de su domicilio y era propiedad de la pareja actualmente detenida.

Marcos “C” fue detenido en noviembre Foto: Especial

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la mujer se presentó por voluntad propia, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades judiciales, quienes definirán su situación jurídica. Tanto la orden de aprehensión, así como la recompensa por Angélica “V”, han sido de las principales peticiones de Deysi Blanco, mamá de Fernanda Cayetana, quien, desde un principio, señaló a la pareja como posibles involucrados en la desaparición de su hija.

La mamá de la adolescente describió a su hija como una niña tranquila, alegre y callada Foto: Facebook Deysi Blanco

Tras la desaparición de Fernanda la pareja se fugó

Luego de la acusación, Marcos “C” se dio a la fuga y luego de varios meses fue aprehendido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el 10 de noviembre de 2022. Pese a su captura, hasta el momento no ha dicho nada sobre el paradero de la menor, por lo que se requirió la presencia de su esposa, quien también se fue del estado.

Su madre Deysi Blanco no ha parado de buscar a su hija en todos los meses que han pasado Foto: Facebook Deysi Blanco

El caso de Fernanda Cayetana ha sido el único en el que se han ofrecido tres recompensas por un total de 3.5 millones de pesos. La primera fue de un millón por Marcos “C”, la segunda de 1.5 millones por información sobre el paradero de la víctima y la tercera de un millón por Angélica “V”.

La mujer se fugó con su marido tras la desaparición de la menor Foto: Especial

Hasta el momento, ninguna ha sido efectiva, ya que esta última se entregó por voluntad propia, mientras la que corresponde a su marido, la FGE informó que su detención fue por acciones de inteligencia de la corporación. Al respecto Deysi Blanco manifestó “ellos no hicieron el trabajo, pero siempre se suben el cuello. La gente que me entregue a mi hija, y que me dé su paradero, yo me encargo que el fiscal me dé la recompensa, para entregarla a las personas que den realmente con Fernanda”.

¿Cómo desapareció Fernanda Cayetana Canul Blanco?

Fernanda Cayetana Canul Blanco, tenía solo 12 años cuando fue vista por última vez por su madre antes de dirigirse al negocio de sus vecinos, una familia con la que trabajaba desde el lunes 18 de julio. La desesperada madre de familia aseguró a los medios locales que su vecino fue quien se llevó a Cayetana, ya que un día antes de su desaparición, la menor le comentó que el hombre la veía con morbo.

La mamá de la adolescente describió a su hija como una niña tranquila, alegre y callada, quien trabajaba con sus vecinos, un matrimonio con dos hijos dedicados a la venta de tacos de guisado, desde hacía solo tres días. Su labor consistía en lavar trastes y recoger la basura que generada, trabajo por el que le pagaban 250 pesos diariamente.