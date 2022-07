Fernanda desapareció hace una semana y su madre cree que el vecino se la llevó: "me dijo que la veía con morbo"

Se cumplió una semana desde la desaparición de Fernanda Cayetana Canul Blanco, una menor de 12 años quien fue vista por última vez por su madre el pasado 21 de julio en la colonia Nazareno, zona continental de Isla Mujeres, antes de dirigirse al negocio de sus vecinos, una familia con la que trabajaba desde el lunes 18 de julio.

Este jueves la madre de Fernanda, Deysi, tuvo que ser atendida por paramédicos tras sufrir una recaída ya que declaró no haber ingerido alimentos desde el día en que dejó de ver a su hija. La desesperada madre de familia ha asegurado a los medios locales que su vecino fue quien se llevó a Cayetana, ya que un día antes de su desaparición, la menor le comentó que el hombre la veía con morbo.

La mamá de la adolescente describió a su hija como una niña tranquila, alegre y callada, quien trabajaba con sus vecinos, un matrimonio con dos hijos dedicados a la venta de tacos de guisado, desde hacía solo tres días. Su labor consistía en lavar trastes y recoger la basura que generada, trabajo por el que le pagaban 250 pesos diariamente

Madre de Fernanda culpa al vecino de la desaparición de su hija

La mamá de Fernanda ya tiene en la mira a un principal sospechoso de la desaparición de su hija, se trata de su propio vecino, quien además de vender comida también trabaja como taxista. La menor le habría confesado a su mamá, un día antes de desaparecer, que el sujeto la había observado con morbo.

Además, desde aquel jueves 21 de julio, día en que Cayetana desapareció, tampoco volvió a saber del vecino ni de su familia, ya que ahora la casa se encuentra vacía, pues no hay ningún mueble en su interior, a pesar que sus inquilinos llevaban viviendo ahí siete años.

De acuerdo con testimonios de otros vecinos de la colonia Nazareno, en la cual vive Deysi, el pasado lunes 25 de julio, el taxista dio aviso a la fiscalía que regresaría a la vivienda por una estufa, sin embargo, solo sacó dos bolsas color negro.

Según la descripción dada por los padres de la menor desaparecida, el vecino es originario de Tizimín, Yucatán, y como características físicas destaca por tener una complexión robusta, tener 1.60 metros de estatura, tez morena, cabello corto y ojos color café oscuro. Además que suele vestir con ropa de vaquero, portando botas y sombrero.

Los datos aportados por la familia del vecino de Deysi

De acuerdo con la información que la familia de Cayetana ha dado a las autoridades, el hombre cuenta con tres perfiles en Facebook e igual número de teléfonos de celular, no obstante, desde aquel 21 de julio tampoco responde mensajes ni llamadas. Era conocido por sus vecinos por tener un carácter especial; era muy reservado, prepotente y a nadie le caía bien.

Uno de los familiares del hombre relató al medio "La Verdad Noticias" que aunque desconocen su paradero, no está intentando huir, ya que sigue viviendo en Quintana Roo, aseguró, pues en un inicio se pensó que habría decidido regresar a Yucatán. Indicó además que solo esperan que salga a dar la cara y responda por el caso por el que está siendo investigado.

Marchan para exigir la aparición de Fernanda

En redes sociales se han difundido diversos videos de las marchas que tanto familiares como vecinos de Fernanda han realizado en Quintana Roo para exigir la agilización de las investigaciones y la aparición de la menor; cuyo rostro se ve impreso en lonas, hojas blancas, carteles y cartulinas, que desfilan junto a mensajes en donde exigen al fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca, que salga a informar acerca del paradero de Fernanda.

Según detallan algunos reportes de la prensa, la sociedad quintanarroense se encuentran uniendo esfuerzos con las autoridades locales para localizar lo antes posible a Fernanda, sin embargo, para la familia de la menor tal parece que los implicados en el caso no comparten este mismo interés.

Incluso, Deysi tiene la sospecha que algún familiar de sus anteriores vecinos trabaja en la Fiscalía General de Quintana Roo o alguna otra dependencia de gobierno, lo que en parte justificaría la lentitud de las autoridades en las investigaciones, aseguró. Lo que es claro hasta ahora es que la madre de Fernanda no ha tenido acceso a la carpeta de investigación del caso de su hija, en la cual se encuentra la declaración del presunto responsable de su desaparición.

“La Fiscalía General del Estado no me ha proporcionado información, ni he visto la carpeta, ni mucho menos la declaración de los presuntos culpables”, declaró a "La Verdad Noticias" la madre de la menor, quien también aseguró no contar con una asesoría legal particular o con el apoyo de algún abogado que lleve su caso, además que las autoridades tampoco le han proporcionado uno.

