Absuelven a Roxana Ruiz, la joven que asesinó a su violador: "Sigo temiendo por mi vida"

Una jueza de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México absolvió a Roxana Ruiz, quien había sido sentenciada a 6 años de prisión al asesinar a su violador por presuntamente excederse en la legítima defensa; sin embargo, la contraparte tiene tres días para apelar la sentencia. La audiencia se realizó en los juzgados en el penal Neza-Bordo.

"Agradezco que se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa me tuvieron nueve meses encerrada injustamente", declaró Roxana Ruíz.