Amalia y Jesús salieron a trabajar y no regresaron a casa: bloquean Ermita-Iztapalapa para exigir su aparición

La tarde de este lunes, familiares y amigos de Amalia Estrada y Jesús Daniel Pacheco, ambos de 26 años de edad, realizaron un bloqueo en la calle 39 y el perímetro de la calzada Ermita-Iztapalapa. Los inconformes denunciaron que los jóvenes, quienes comparten tres hijos juntos, fueron reportados como desaparecidos el pasado miércoles 17 de mayo y desde entonces no han tenido información sobre su paradero; ahora, exigen a las autoridades que se agilice el proceso de búsqueda y muestren los avances en la investigación.

De acuerdo con familiares de los jóvenes, Amalia y Jesús son expareja, pero tienen tres hijos juntos: uno de 8, otro de 7 y uno más de 3 años de edad. La última vez que se les vio juntos fue el 17 de mayo en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, alcaldía Iztapalapa, cuando ambos salieron a las 4:30 horas con rumbo a su trabajo, pero nunca regresaron; los dos dejaron de responder los mensajes de texto cerca de las 14:00 horas del pasado miércoles.

Amalia Estrada tiene tres hijos con su expareja Jesús Daniel. Foto: especial.

El padre de Jesús Daniel Pacheco detalló, a medios de comunicación, que cuando su hijo no regresó a su casa pensó que había tenido un problema con el celular, pero conforme pasaron los días se preocupó porque el joven no volvía a su domicilio, por lo que acudió con los familiares de Amalia Estrada, la expareja de su hijo. Al consultar con los allegados de Amalia, el hombre se enteró de que los jóvenes habían salido juntos y luego de eso no habían regresado a sus respectivas viviendas.

Cabe mencionar que la última ubicación rastreable de Jesús Daniel Pacheco específica que el joven estuvo en el Estado de México, por lo que su ficha de búsqueda fue emitida por el gobierno de dicha entidad; mientras que la ficha de búsqueda de Amalia fue compartida por la Fiscalía capitalina. Por su parte, los familiares de ambos ya han sido trasladados ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas para que continúen su proceso de búsqueda.

Ambos desaparecieron el pasado 17 de mayo. Foto: especial.

Amalia Estrada Farfan tiene cabello negro a la altura de los hombros, y un tatuaje en la mano derecha con la imagen de la santa muerte. Hasta ahora, los registros de su teléfono no han precisado en donde fue su última localización, por lo que fue vista por última vez en Iztapalapa. Para enviar informes, la Comisión dispuso los teléfonos 800 509 09 27 y 800 216 03 61.

Jesús Daniel Pacheco tiene cabello castaño oscuro corto y cicatrices visibles en ambas manos, así como en la frente y en la nariz. Al momento de su desaparición vestía pants color gris, tennis adidas y una chamarra color negro. Las personas que tengan información que ayude a dar con su paradero pueden comunicarse a los teléfonos: 800 509 09 27 y 800 216 03 61.