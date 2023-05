Blanca Lilia Ibarra: la transparencia no es negociable y está bajo amenaza

La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, afirmó que la democracia no es negociable y sostuvo que éste órgano autónomo está bajo amenaza.

"La transparencia no es negociable ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni el Judicial pueden cocebirse desde la opacidad", indicó.

Frente a universitarios, la comisionada presidenta dijo que se debe continuar defendiendo de la opacidad y actos corruptos a este pais.

"No podemos dejar que el país dé un paso atrás (en materia de transparencia)", expuso.

Eso tras el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el INAI debe desaparecer, además que los senadores de Morena y sus aliados han rechazado nombrar a tres comisionados, lo cual ha dejado inoperante al pleno del Instituto desde hace un mes, con lo cual se han acumulado más de tres mil recursos de revisión que no pueden ser solventados.

La institución no ha podido sesionar por la falta de quorum. FOTO: Cuartoscuro.

Acusa falta de quórum

En un evento en la Facultad de Derecho de la UNAM, la comisionada aseveró que "hoy la transparencia sí está bajo amenaza y el INAI enfrenta una situación inédita al no contar con los comisionados necesarios para sesionar".

Aclaró que al no poder sesionar están impedidos para defender a las persona de las negativas de la información pública o ante el tratamiento indebido de sus datos personales.

"No hay democracia que pueda vivir sin transparencia, no hay elecciones legítimas sin información legítima de candiadatos, no hay posibilidad de evaluar a los representantes incluso en la tribuna pública. Lo injusto no puede verse al descubierto", aseveró.

Ibarra recordó que el INAI y las leyes de Transparencia son producto de una lucha ciudadana impulsada por distinguidos académicos de la UNAM.

El presidente ha criticado al organismo y ha dicho que no sirve para nada. FOTO: Presidencia

Es un pilar de la democracia

Incluso, éste órgano autónomo se ha convertido en un pilar de la democracia mexicana porque gracias e eso podemos exigir que gobiernos rindan cuentas. Ante esto lanzó un llamado a la ciudadanos para que defiendan al Instituto Nacional de Transparencia.

"Ahora el INAI requiere del respaldo ciudadano que ayer lo hizo surgir y una de las principales rutas es difundir su razón de ser", dijo.

Sigue leyendo:

Desde EU, Marko Cortés acusa a los morenistas de aprobar "los caprichos de AMLO"

La SFP está lista para sustituir al INAI, asegura gobierno federal