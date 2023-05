Reformas a reglamento de tránsito agilizarán "choques lamineros" en CDMX

Este jueves, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó la firma del convenio entre las secretarías de Movilidad (Semovi), de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ( AMIS) que buscan mejorar la movilidad de los automovilistas que presenten un "choque laminero" con mayor rapidez.

Tras la firma de ese acuerdo, la mandataria capitalina explicó que el siguiente paso será la modificación del artículo 54 del Reglamento de Tránsito local. Estas medidas son promovidas por Claudia Sheinbaum en conjunto con la SSC y la Semovi para agilizar el tránsito en la CDMX, que se suma a otras acciones como el aumento de operativos en el carril confinado del Metrobús para evitar que los automovilistas lo usen y ocasionen accidentes como los choques.

La SSC subrayó que el 80% de los accidentes en la capital son considerados choques "lamineros", por lo que estas nuevas modificaciones buscan agilizar la atención de seguros y dependencias de la propia institución. Ahora en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se ha publicado el Decreto por el que se reforma el Artículo 54 del Reglamento de Tránsito.

Autoridades buscan agilizar proceso de respuesta en choques lamineros. Foto: Unsplash / Ilustrativo.

¿Cuáles son los cambios al artículo 54 del Reglamento de Tránsito?

La nueva modificación entra en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y señala que, en caso de ocurrir una colisión entre dos o más autos involucrados, los conductores moverán sus unidades sin que esto afecte su derecho a reclamación por daños, a manera de priorizar la seguridad de las personas involucradas, así como reducir posibles situaciones de congestión vehicular.

Estas acciones sólo se pueden realizar si no existen lesionados o daños públicos, de lo contrario tendrán que esperar a que lleguen las aseguradoras y autoridades en caso de ser necesario. Por otro lado, los vehículos no podrán ser movidos del sitio cuando existan personas lesionadas o fallecidas; la unidad no se encuentre en condiciones de circular; haya conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia; existan daños en la vía pública.

Los choques lamineros pueden generar problemas de tránsito. Foto: Especial.

Las autoridades capitalinas han pedido a las aseguradoras informar a sus asegurados sobre la nueva disposición. Asimismo, la Semovi capacitará al persona de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, en tanto, la AMIS realizará capacitaciones a su personal operativo durante los próximos días para atender este tipo de hechos.

A través de estas acciones el gobierno de Claudia Sheinbaum, refrendó que mantendrá los trabajos para salvaguardar la seguridad de las personas en este tipo de percances y facilitar el tránsito de las vialidades.

