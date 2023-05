Meningitis en Tamaulipas: hay más de 470 casos sospechosos

El secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, confirmó el primer caso de meningitis en Matamoros, aunque hay otros 470 pacientes sospechosos de meningitis.

Sobre el caso confirmado, explicó la paciente será enviada a la Ciudad de México para una mejor atención, mientras que entre los sospechosos hay texanos, colombianos y canadienses.

Este número corresponde a las personas que se atendieron en las dos clínicas clausuradas de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. La cifra de casos sospechosos incrementó porque se optó por ubicar y atender a los pacientes que se sometieron a una cirugía estética en las clínicas Centro Quirúrgico River Side y Clínica K3 de Matamoros, desde enero a la fecha.

“Esta búsqueda dirigida va implementada a ser diagnósticos precoces del problema, si hubiera”, explicó tras sostener una reunión donde se informó de dos nuevos casos de posible meningitis en Estados Unidos, con lo que aumenta a siete pacientes, de los cuales uno falleció por complicaciones.

Se han recibido a seis sospechosos

Aclaró que hasta el momento no se ha confirmado la presencia del virus en sus cuerpos, pero, la cifra de personas atendidas incrementó a 10, de los cuales tres son mexicanos y siete estadounidenses.

Una vez instalado el TRIAGE en el Hospital General de Matamoros, se han recibido a seis sospechosos, que por presentar síntomas leves fueron sometidos a análisis, que fueron enviados al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

“Esas pruebas se mandan al Laboratorio Estatal y después al InDRE para determinar si tiene o no la enfermedad”, declaró, mientras que Estados Unidos detectaron dos posibles casos de meningitis en personas que viajaron a Matamoros a someterse a una cirugía.

Añadió que se ha intentado contactar a 267 personas de las 470 detectadas como posibles sospechosos de meningitis, de las cuales no se ha logrado ubicar a 69, por lo que se les dejó un mensaje con una encuesta para que respondan sobre posibles síntomas, su estado de salud y se presenten a la brevedad al Hospital General de Matamoros para someterse a estudios clínicos y biológicos.

“Es búsqueda intencionada para la atención clínica y entonces se va a todos los pacientes. De repente no contestan porque no tienen el número, pero les estamos pidiendo que manden un mensaje. Tenemos que entender que si hubiera alguna situación mínima es mejor valorarla y no tomarla como es gripa o dolor de cabeza, que vengan y se revisen y entrar a ese proceso de TRIAGE”, puntualizó el funcionario del Gobierno de Tamaulipas.

