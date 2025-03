¿Cuándo regresará el agua a Zapopan, Jalisco?

Los trabajos eléctricos en el tanque del Colli continúan, por lo que 77 colonias del municipio se mantienen sin servicio de agua potable. Se estima que hasta mañana sábado podría quedar normalizado. Por lo pronto, se brinda la atención a la población mediante pipas de agua, para ello se coordinan autoridades municipales y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, reconoció que el organismo requiere una fuerte aportación económica para resolver la problemática especialmente con su red acuífera y de drenajes, por ello apoya un incremento tarifario del 12.5%.

“Vamos a apoyar con pipas (durante el megacorte). Nosotros sí lo apoyamos porque el agua que estamos dando, independiente de la calidad y de que no hay servicio adecuado, el problema es que el SIAPA es una institución que debe cobrar el agua al precio que debe ser, estamos por (abajo) de niveles internacionales a precios del agua. Lo que necesitamos es arreglar nuestras finanzas, arreglar al SIAPA requiere muchísimos millones de pesos. Si no tienes finanzas sanas, no habrá dinero que aguante”, dijo.

Se interrumpió el suministro para continuar con los trabajos de reparación. FOTO: SIAPA

Juan José Frangie asegura que es necesaria más inversión en agua

"Los drenajes son de hace 50 o 60 años, requerimos meterle dinero todos en conjunto, no solo va a poder el gobierno estatal, tienen que meterle los municipios y los ciudadanos con sus cuotas. Cuidemos el líquido vital que es el agua. Para que se den una idea, linealmente en ductos que se requieren cambiar en la Zona Metropolitana es de aquí a Tijuana”.

Mientras tanto, sin dar cifras en concreto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirma que sigue recibiendo quejas de personas por el servicio y la calidad del agua potable.

El alcalde detalló las condiciones en las que se encuentra el sistema. FOTO: Adriana Luna

¿Dónde solicitar pipas de agua ante la falta de líquido en Zapopan?

El teléfono de Siapatel para las personas que necesiten el servicio de pipas de agua en su hogar es el 3336682482. Esta atención es gratuita y la brinda el gobierno local.

“Es un derecho de los fundamentales. Invitar a los ciudadanos que se sientan vulnerados por esto, pueden acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, recordemos que pueden venir de manera presencial a Pedro Moreno 1616, puede ser telefónica 3336691100 o si están fuera del área metropolitana 01-800-2018991, también vía Whats App 3311567342 o en la página cdhj.org.mx para poner su queja”, externó a El Heraldo de México, la de la Comisión Estatal de Derechos Humanos presidenta Luz del Carmen Godínez.