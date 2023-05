Marcelo Ebrard envía carta a John Kenedy: "Los comentarios racistas obligan a contestar formalmente"

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que los comentarios hechos por el Senador John Kennedy o de algunas personas del Partido Republicano, no representan la relación entre México y Estados Unidos, que dijo es bueno, pero los comentarios racistas obligan a contestar formalmente.

“Francamente, le tuvimos que contestar incluso por escrito, ya mandamos una carta, porque es ofensivo para México, es un hombre ignorante, porque lo que dice se ve es que no tiene conocimiento de lo que México ha trabajado con Estados Unidos”.

XII Reunión del Subcomité de Acuacultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

El canciller Ebrard aseguró que la relación que se tiene con el presidente Joe Biden y el Gobierno de Estados Unidos es muy buena y se hacen esfuerzos y estrategias en conjunto, como el impulso por la regulación de armas, el acuerdo bicentenario en materia de seguridad y el combate al fentanilo.

En este último punto, dijo que México es el país del mundo que más ha aportado a Estados Unidos para que no lleguen las pastillas de fentanilo a sus jóvenes; aquí hemos confiscado más siete toneladas de esa sustancia letal, costando 495 vidas.

Por eso, dijo, cuando se hacen comentarios como los del Senador Kenedy, se tienen que contestar; porque conforme se acerquen las campañas en Estados Unidos, una parte del Partido Republicano siempre usa el discurso del anti mexicanismo y el racismo para unirse, porque no tienen otra causa común, y ahí aseguró que se debe defender a México o si no esa bola de nieve de odio crece.

“Por eso le contestamos y le dijimos, usted es una persona non grata en México, nunca habíamos declarado a un senador como persona non grata y él es una persona non grata; pero eso no define la relación con Estados Unidos, más bien es una excepción”.

Respalda México a la FAO.

Reunión en Sonora

Este jueves, el Canciller Marcelo Ebrard estuvo en la reunión XII del Subcomité de Acuacultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), que se realiza en Hermosillo, Sonora, para enviar un mensaje a los participantes en nombre del Gobierno Mexicano.

Primero agradeció que se tomará la decisión de realizar este evento en México y en Sonora, ya que la FAO es el instrumento más importante para hacer frente al hambre y organizarnos mejor para las próximas décadas.

Por su parte, México, ya cuenta con su estrategia de instrumentación para una economía oceánica sustentable, que es un plan para aumentar la aportación de la acuicultura para la seguridad alimentaria de México y para reducir el hambre en todo el continente americano. Junto a una estrategia de una transformación azul para garantizar la sustentabilidad en el océano.

Asistieron varios funcionarios a la reunión internacional Foto: Especial

Por eso, dijo, se tomarán en cuenta todas las iniciativas, conclusiones y propuestas proporcionadas por la FAO en esta XII reunión.

Presenta su libro en Hermosillo

Por la tarde, Marcelo Ebrard realizará una prestación de su libro “El Camino de México”, en Hermosillo, un libro donde, dijo, habla de lo que ha hecho en su vida y lo que piensa que será el futuro del país y el rumbo que deberíamos tomar.

"42 años en el servicio público, que aprendido desde 1985 hasta lo que fue la pandemia, aciertos, dificultades, sinsabores políticos, también mi vida personal está ahí, donde nací, son de una familia de la clase media de la Ciudad de México, cómo fue que llegué yo al servicio público, y también donde he conocido a Andrés Manuel López Obrador, con quien tengo una amistad desde hace 26 años".

SIGUE LEYENDO

Bernardo Aguilar, Director General para Europa, deja la SRE

SRE: México hace votos para alcanzar acuerdo democrático en Perú

Plan Sonora, el de mayor impacto: SRE

DRV