FOTOS: en esta ex Hacienda de Texcoco grabaron un importante capítulo de "El Señor de los Cielos"

Existen diversos lugares cerca de la Ciudad de México que han logrado destacar a través del tiempo por sus grandes historias detrás; uno de ellos se encuentra ubicado en el municipio de Texcoco, en el Estado de México, se trata del Parque Nacional Molino de las Flores.

Este lugar brinda espacios verdes para disfrutar en familia mientras se disfruta de la naturaleza, pulque y antojitos mexicanos mientras se recorre a caballo o en modo caminata sitios como el aviario o las pequeñas salas dedicadas a la historia del lugar y al cacao; el acceso es gratuito para toda persona que desee visitarlo.

Uno de los atractivos más importantes y con más antecedente histórico es la ex hacienda colonial la cual se divide en importantes espacios que abarcan gran parte de todo el lugar; de estos destacan la fábrica de pulque, una fábrica de telas para vestir santos de las primeras iglesias.

Historia del lugar en Edomex

En 1585, Pedro de Dueña adquirió esta propiedad y decidió construir un molino de trigo para la elaboración de pan al mismo tiempo que trabajaba el batán, pero fue en 1599 que dejó de funcionar; posteriormente el lugar pasó a manos de Antonio Urrutia de Vergara quien luego se lo heredó a su yerno Antonio Flores Valdés, adoptando su nombre más popular: “Molino de las Flores”.

Durante el siglo XIX implementó la actividad pulquera, donde obtuvo una fuerte demanda en el Valle de México, generando estabilidad económica a los hacendados, sin embargo, en 1910 tras el movimiento revolucionario, la hacienda se vio severamente afectada y abandonada, pero hasta la fecha se pueden ver rastros de lo que fue.

Cárdenas lo declaró Parque Nacional

Hasta 1937 el ex presidente Lázaro Cárdenas decretó este lugar como Parque Nacional por lo que ya no habría distinciones y restricciones para la población mexicana o de cualquier otra nacionalidad que quisiera ingresar; de las mil 745 hectáreas que poseía, ahora solamente conserva 55 de ellas.

En dicho lugar donde se alojaron virreyes que muchas veces castigaron severamente a sus trabajadores se albergan cientos de historias, al grado de que hasta hoy en día se busca este espacio para la filmación de producciones como videoclips, películas y series, sobre todo mexicanas.

Grabaron un capítulo de "El señor de los Cielos"

Una de las grabaciones que más llamó la atención fue la de la serie de narcos “El señor de los Cielos”, específicamente para uno de sus capítulos de la temporada cuatro; decidieron filmar en una zona llamada como “Los tres arcos”, en el cual se resguardaban los caballos y carretas de los hacendados, trabajadores y virreyes.

En este sitio prácticamente vacío se encuentran aún los bebederos para los animales, así como el comedero; el agua era abastecida a través de un pequeño cerco que la suministraba.

Fueron algunas escenas que se filmaron en esta zona de la ex hacienda que dedicó gran parte de su historia a la producción y distribución del pulque; la serie cuenta con ocho temporadas con más de 600 capítulos bajo la dirección de Andrés López López y escrita por Luis Zelkowicz y Mariano Calasso.

