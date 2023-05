Roxana es inocente y su condena no está sustentada, asegura su abogado

Roxana Ruiz de tan solo 23 años, fue condenada a seis años y dos meses de cárcel por el homicidio de Sinai, el hombre que la violó en mayo de 2021. A pesar de que el Tribunal reconoció que la joven fue víctima de agresión sexual, el 15 de mayo fue declarada culpable por el delito de homicidio simple con "exceso de defensa" en los juzgados Neza-Bordo.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para El Heraldo Media Group, Ángel Carrera, abogado de la joven, aseguró que Roxana es inocente y el fallo de condena no está sustentado.

En cuanto a los argumentos que presentarían en la apelación, explicó que el asunto está definido en que hubo violación y hay legítima defensa, además la Fiscalía reconoce esto; sin embargo, el tema de debate es el "uso excesivo en defensa".

"Ese es el criterio que la juez tiene para justificar el fallo, pero el exceso en la legítima defensa sí está previsto en la Ley, en el artículo 66 del Código Penal del Estado de México", apuntó.

Ahondó que se ha defendido que Roxana estaba en desventaja en la confrontación física y defensa de su vida con el victimario, "si ustedes la conocieran es muy bajita, es oaxaqueña, indígena", y no utilizó ningún arma para defenderse, por lo que no habría ninguna irracionalidad ni ventaja al utilizar una playera que encuentra cuando están peleando, destacó.

Carrera asegura que Roxana es inocente. Foto: Cuartoscuro

Respecto a la manipulación del cadáver, Carrera comentó Roxana no sabía que Sinaí había muerto y tras quedarse sola con el cuerpo, realizó unos cortes en el pecho. Además, cuando intentó deshacerse del cadáver fue detenida, lo que generó una acusación en su contra por el delito de violación a las leyes de inhumación y exhumación; sin embargo, ese asunto ya dejó de tener efectos y ahora solo está vigente el tema del homicidio, que se analiza si fue intencional, aseguró.

La joven compartió que ella le dijo "muchísimas veces" a la Fiscalía, a los policías que la detuvieron y a los de peritaje médico lo ocurrido; sin embargo, hicieron caso omiso.

"no hicieron ningún caso a lo que yo les estaba diciendo, tuvieron que pasar dos años para que una juez dijera lo mismo, que sí había sido abusada sexualmente, pero ahora que en el momento de defenderme me excedí en la legítima defensa, yo no veo justo ese término porque era mi vida en riesgo de muerte", expresó.