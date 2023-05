La Ley 3 de 3 contra deudores alimentarios es la lucha de muchos colectivos feministas, asegura diputada

En el Congreso de la Ciudad de México, se aprobó la Ley 3 de 3, para evitar que los deudores alimenticios, agresores sexuales y violentadores, ocupen cargos públicos o sean candidatos a cargos de elección popular, incluso evitar a que tramiten documentos oficiales. Ante esto, Martha Ávila, coordinadora de Morena en el Congreso capitalino explicó que esta iniciativa se aprueba gracias a a la lucha de varias feministas en México.

Deudores alimentarios estarán en una base de datos Foto: Especial

En entrevista para Reporte H con Blanca Becerril, la diputada morenista señaló que este tiene un avance en las modificaciones al marco jurídico para las personas mencionadas anteriormente que estén en esta lista.

La iniciativa va a reformar el Artículo 38 y 102 de la Constitución general, dijo, para que se establezca la suspensión de los derechos políticos de quienes tengan una sentencia en firme por haber cometido algunos actos intencionales como violencia familiar o delitos sexuales. Asimismo, comentó que la sanción aplica para aquellos que hayan sido declarados como deudores morosos en las pensiones alimenticias, es decir, aquellos padres que por ley tienen que dar pensión a las madres para la manutención de sus hijos.

Martha Ávila detalla en qué consiste esta iniciativa Foto: Especial

La funcionaria comentó que la iniciativa de ley parte de que ningún servidor público o representante popular pueda estar en estos espacios, y lleve esos antecedentes, ya que quienes hacen las leyes y defienden los derechos de las mujeres en todos los sectores, exista una contradicción. Además, explicó que con esta iniciativa se pretende no defender a personas que se quieran cubrir bajo un espacio de representación popular.

Aprobada en la CDMX

Martha Ávila aseguró que en la iniciativa ha sido aprobada en el Senado de la República y solo faltan que 10 congresos estatales la acepten. La diputada espera a que avance para que esto se aplique en la elección de 2024.

Colectivos feministas defendieron la iniciativa Foto: Especial

Comentó que estas personas señaladas se les pedirá como requisito que demuestren que no están en estas listas. Asimismo, detalló que, cuando una persona se registra como representante popular, se solicita la documentación correspondiente o se tiene que presentar. De no hacerlo, dijo, no tendrá registro para cualquier cargo, incluso para las elecciones de 2024.

Libres de violencia

Asimismo, comentó que esta iniciativa es a nivel federal, pero se tiene que armonizar a nivel local estos congresos que se han ido aprobando.

Respecto a la iniciativa de violencia vicaria, Ávila señaló que aún está en análisis en Comisiones, y espera a que vaya avanzando como la Ley Malena que tiene que ver con la tipificación de feminicidios, aquellos ataques que son con ácido.

