El PVEM pide a Morena que no amargue en el proceso electoral de Coahuila

La dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón y el coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado de la República, Manuel Velasco, aseguraron que no declinarán por el candidato de Morena en Coahuila, Armando Guadiana por ello, pidieron serenidad y respeto al dirigente de Morena, Mario Delgado luego del condicionamiento que hizo de la coalición para 2024, los verdeecologistas señalaron que el Verde es un activo importante de la 4T.

En entrevista previa a la inauguración de la Convención Nacional del PVEM “Repensando el Futuro en Verde”, la dirigente rechazó el amago del líder morenista y pidió respeto a la decisión que tomaron, detalló que no podía, ni pueden ir con un candidato aficionado a los toros y empresario carbonero, porque va en contra de su proyecto.

Mario Delgado pide que se integren a Morena

La líder del verdeecologista dijo que harán un llamado al dirigente nacional de Morena a que se serene, que no son los tiempos para hablar del 2024, ni ejercer presión sobre eso. Además, aprovecho para refrendar que el PVEM van con Lenin Pérez,

"Tenemos un candidato que es apoyado por la ciudadanía y para nosotros como partido es muy importante es reforzar y traer un trabajo previo a los comicios, porque en verdad vamos por una alianza junto con la UDS y que la decisión que tomamos de ir de manera independiente a Morena es un tema ya platicado, que lo saben perfectamente ellos, por qué fue y hay que respetar la decisión" sentenció.

A pregunta directa sobre las acciones que seguirán ante el condicionamiento de Mario Delgado, señaló que el PVEM ve una coalición parcial en 2024, pero insistió en que es prematuro hablar de los comicios del próximo año.

"Lo voy a decir en sus propias palabras, no puede haber 2024 sin 2023, hay que trabajar y sacar adelante Edomex y Coahuila y no vamos a declinar, vamos con Lenin Pérez", dijo.

¿Morena necesita al PVEM para ganar las elecciones de 2024?

La funcionaria Castrejón señaló que es parte de las coaliciones; sin embargo, el Verde ha sido un aliado muy fuerte, no solo en esta ocasión sino en todas las alianzas que han realizado.

"Hemos sido factor decisivo para muchos de los triunfos que hoy tenemos, es parte de lo que estamos haciendo, consolidando" señaló.

En este sentido, el senador de Manuel Velasco, señaló que estarán atentos para platicar con Delgado luego de que Abundio que los buscaría para dialogar, pero dijo que las elecciones las ganan los candidatos, no los partidos y secundó el llamado de la dirigencia a serenarse.

“Hay que serenarnos, no vale la pena sobredimensionar las cosas, no nos vamos a pelear, han habido otras elecciones locales en donde no hemos ido juntos… Nosotros respetamos al dirigente Mario Delgado, es amigo del partido Verde, pero creo que también hay que serenarnos” recalcó Velasco.

