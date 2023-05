"La escuela no tiene escalera de emergencia": padres de familia bloquean Eje 3 Oriente y generan caos vial

Este martes 16 de mayo, en una acción de protesta, padres de familia acompañados de los alumnos de la Escuela Primaria Participación Social Número 3, bloquearon la circulación del Eje 3 Oriente a la altura de la Avenida del Recreo en la Colonia Juventino Rosas, en Iztacalco, Ciudad de México.

Los manifestantes denuncian el mal estado en el que se encuentra la institución educativa y exigieron el reforzamiento de varias zonas afectadas como las escaleras y exigen una salida de emergencias en caso de sismo, entre otras peticiones que afectan el buen funcionamiento de la escuela.

Reclaman promesas no realizadas en la institución educativa Foto: Especial

De acuerdo con los testimonios de algunas mamás de alumnos que estudian en esta primaria, señalan que han intentado establecer un diálogo con autoridades para externar sus preocupaciones y solicitar las mejoras en la escuela. Sin embargo, al momento no han recibido respuesta que les ayude a cumplir sus demandas.

Madres exigen ser atendidas

Marilyn Padilla, madre de familia de un menor que estudia en la Escuela Primaria Participación Social No. 3, señala que la escuela es para padres de familia que trabajan y que son de escasos recursos.

Afirmó que los alumnos no tienen una buena escuela y no tienen salidas ni escaleras de emergencia en caso de ocurrir un sismo por lo que no garantizan la protección y bienestar de todos los alumnos y personal escolar.

"No tiene forma de cómo evacuar el edificio", manifestó

Bloquean avenida frente a las autoridades que han hecho caso omiso Foto: Gerardo Galicia

Asimismo, comentó que ya se ha quejado con las autoridades de la demarcación, y les prometen que revisarán las instalaciones, pero, han pasado cinco meses y sus exigencias han pasado por alto.

Amenazan con seguir cerrando la circulación

Los mismos padres de familia, han amenazado con tomar medidas más severas en caso de no recibir una respuesta, y bloquearán el Viaducto Río Piedad, una de las avenidas importantes de la zona con el fin de presionar a las autoridades para que puedan entablar una mesa de trabajo.

Esperan que en el transcurso del día se tomen acciones a la problemática de infraestructura que señalan, ya que son aspectos fundamentales que deben ser garantizados en cualquier institución educativa.

