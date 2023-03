Bloqueo en Eje 3 Oriente: exigen justicia para una niña que habría sido abusada por dos maestros en el baño

Por la falta de atención por parte de las autoridades, padres de familia del Colegio Carmel, decidieron cerrar el cruce entre Eje 3 Oriente y Calzada del Hueso, exigiendo que se detenga a dos profesores que supuestamente agredieron sexualmente a por lo menos 20 niños.

Apoyados con sus vehículos y mantas, cerraron la circulación y esperan la llegada de autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Automovilistas molestos se han hecho de palabras con los manifestantes, quienes dicen que no se van a quitar hasta no ser atendidos.

Una de las personas que participan en la manifestación es la señora Victoria Santa Rosa, abuela de una de las menores atacadas. Ella lamentó afectar a terceros, pero dijo que han intentado de todo y no han sido escuchados, razón por la que tomaron esta decisión. "No entiendo a la gente. Solamente haciendo esto es como nos van a hacer caso. ¿Por qué nos tenemos que plantar aquí a pelear hasta con la gente?, a afectar a terceros porque no nos hacen caso. Yo estoy aquí porque mi nieta es una de las afectadas. Lo comprobaron con psicólogos, están los papeles de la fiscalía y no lo detienen, ¿qué esperan?, ¿quieren que se les vaya el fulano?"

Además dijo que fue hasta que una de las alumnas fue cambiada de escuela cuando pudo decir lo que había sucedido. "Una niña de kinder fue la primera que denunció, porque la cambiaron de escuela y empezó con comportamientos raros. La cambiaron y ahí fue en donde la niña ya se desahogó. Dijo todo lo que habían hecho, entre los dos maestros se la llevaron al baño y abusaron de ella. Es una cosa horrible y espero que nos hagan caso, porque nadie nos hace caso".

"Mi niña ya no quería ir a la escuela. Me decía que tenía miedo y cerraba la puerta de la recámara, porque tenía miedo. No le puedo decir cómo fue el abuso, pero son cuestiones muy delicadas y yo creo que no estamos aquí por gusto, nadie. Todos tenemos cosas que hacer, pero ya estuvo, queremos que nos hagan caso"

Los familiares de los menores afectados no quitarán el bloqueo hasta que no sean escuchados

FOTO: Gerardo Galicia

Además otras de las madres de familia, que pidió que su identidad se mantuviera en anonimato, leyó un comunicado en el que explican todo lo que han intentado hacer para que sean escuchados y acusan que la escuela permitió que los abusos a los menores se cometieran, desde el inicio del ciclo escolar en curso.

MIRA AQUÍ EL VIDEO: