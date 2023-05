“Sí estamos tomando, pero no hacemos nada malo”: cachan a maestros “cheleando” en una primaria

Un grupo de maestros fueron grabados cuando estaban dentro de la escuela primaria donde trabajan en Morelia, Michoacán, en el momento que ingerían bebidas alcohólicas, pero fueron sorprendidos por una persona que se identificó como el presidente de la Sociedad de Padres de Familia del turno matutino del plantel quien cuestionó fuertemente a los docentes entre los que se encontraba la profesora de su hijo.

-“Buenas noches”.

-“Buenas noches”.

-”¿Por qué no nos invitan a la escuela?”.

“Véngase, véngase”, se escucha decir a una maestra, mientras que otro profesor que sostiene su lata de cerveza dice: “Este sí, tiene razón, tiene razón, jefe”, a su vez el representante de los padres de los alumnos enfatizó: “¿Apoco estas son instituciones para hacer eso?”. En ese momento otra educadora pregunta al hombre el motivo por el que entró a la escuela.

“Nada menos y nada más porque soy el presidente de la mesa directiva del turno matutino, ¿sale?”.

Y agregó: “Me están informando todo lo que hicieron ustedes ahorita”, dijo al describir la manera como acudieron a comprar las cervezas a un expendio especial y las metieron al recinto para beberlas dentro. “Pero no estamos haciendo desorden” respondió una de las maestras que refutó la autoridad escolar: “Está bien, pues entonces aquí sí se puede tomar, maestra?”.

“Sí estamos tomando, pero no hacemos nada malo” argumentó la docente. Entonces el presidente de la mesa directiva acotó que no se trataba de un asunto de desorden, sino que el de profanar el espacio dedicado para la enseñanza de los niños, “Aquí no son instituciones para hacer ese tipo de planes de trabajo, maestro”.

Los maestros fueron grabados tomando cerveza. Foto: Captura de pantalla

Los maestros aceptaron su culpa

Uno de ellos invitó a los demás docentes a que se retiraran de la escuela. “No compañeros, vamos a retirarnos por favor, vamos a retirarnos, por favor, vamos a retirarnos”, insistió. Por su parte el directivo de los padres de familia cuestionó ahora a una maestra que resultó ser la docente de su hijo.

“Yo la conozco porque es maestra de mi niño… ¿Por qué usted solapa esto, maestra? Usted tan recta y tan respeto que yo le tenía… por la rectitud y buena maestra, mis respetos, ¿para que solape esto, maestra?”.

Otro de los docentes se acercó al hombre que no dejó de grabar en ningún momento al enfrentar al grupo de por lo menos doce académicos. “Sea autoridad sea funcionario, usted tiene razón y…”. Esto ya lo vieron los vecinos” afirmó el jefe de la mesa directiva escolar quien siguió hablando con los maestros, pero se corta el clip.

Usuarios en las redes dividieron su opinión al argumentar que la acción del padre de familia fue exagerada:

“Zaz….. es como la cena de fin de año no? Pero son maestros y es la escuela no? La actitud del señor que los graba no me gusto y solo por ello me inclino a favor de los profes …. Aplica la de: no es correcto pero es justo”.

“En el reglamento de las condiciones laborales está que queda prohibido beber dentro de las instalaciones y creo hacer esto es baja automática. Habrá que checar bien el reglamento”.

