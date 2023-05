Clase Masiva de Box 2023: Ex campeón mundial de box encabeza entrenamiento

El sábado el Instituto del Deporte (Indeporte) realizó un nuevo entrenamiento en el Monumento a la Revolución rumbo a la segunda Clase Masiva de Box, impulsada por Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para promover esta actividad física en la capital.

José Antonio Aguirre “El Jaguar”, ex campeón mundial de box, fue el encargado de encabezar el entrenamiento, uno de los más destacados en esta área ya que se trata del campeón de peso mínimo en el año 2000 al imponerse por decisión mayoritaria contra el peleador tailandés, On Doowiset.

Durante la clase no sólo se practicaron jabs, ganchos y uppercuts, sino también las combinaciones de estos golpes, bloqueos y movimiento de pies; hubo pausas activas, por lo que las personas asistentes no dejaron de hacer actividad física. Esto en línea a la estrategia promovida por Sheinbuam en la CDMX para prevenir enfermedades no transmisibles y mejorar la interacción familiar.

José Antonio Aguirre “El Jaguar” fue es encargado de encabezar el entrenamiento. Foto: Indeporte.

Fecha de la Clase Masiva de Box 2023

De acuerdo con lo informado por la jefa de Gobierno de la CDMX, la segunda Clase Masiva de Box 2023 se realizará el próximo 17 de junio en el Zócalo capitalino.

Las y los interesados que deseen sumarse a los entrenamientos para la Clase Masiva de Box, podrán consultar fechas y horarios en el Facebook del Instituto del Deporte de la CDMX.

Asimismo, es importante mencionar que esta iniciativa para la reactivación física rompió el Récord Guinness en 2022 al ser la clase más grande del mundo con la participación de 14 mil 299 personas.

