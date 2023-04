Antonio Gutiérrez Marcos: "El bombardeo de nubes es una alternativa desesperada"

La escasez de agua en algunas partes de la República Mexicana se ha convertido en un problema que atenta contra la calidad de vida de miles de ciudadanos, la problemática se hizo evidente en Monterrey y actualmente la sequía alcanzó la CDMX, pues recientemente se ha reportado una reducción notable en el nivel de las presas que abastecen a la capital del país.

Debido a esta situación, hace una semana comenzó el bombardeo de nubes con la intención de estimular la lluvia y llenar el Sistema Cutzamala, sin embargo, a pesar de los intentos para solucionar la problemática y aliviar a la ciudadanía del tema de la escasez, las tres principales presas de la CDMX presentaron una disminución del 0.9%

Antonio Gutiérrez Marcos, exdirector de Agua Potable Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, comentó para Heraldo Media Group con Alejandro Cacho en el programa "Las coordenadas de la información", que las medidas que se han implementado son como mínimo "desesperadas".

Mejores alternativas

El proceso para "bombardear las nubes" el cual fue popularizado por su uso en el norte del país, consiste en rociar yoduro de plata rebajado con acetona sobre las nubes que contengan cierta concentración de humedad, lamentablemente, es una alternativa que todavía no ha sido aprobada por ninguna organización debido a que su eficiencia no está comprobada, lo cual, según Antonio Gutiérrez Marcos, convierte este procedimiento "en una alternativa desesperada".

Actualmente se vive un momento crítico debido a una "sequía fuerte" en los niveles de las presas más importantes de la CDMX, no obstante, el experto comentó que existen medidas alternativas con mayor viabilidad para enfrentar la escasez de agua, como la restauración de cuencas, controlar la tala exagerada y fomentar un consumo responsable.

En palabras del exdirector de Agua Potable Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, modificar los ciclos de agua es algo "que no es natural" pues el proceso de "bombardear las nubes" depende múltiples factores que no se pueden controlar, como el viento, el cual puede trasladar las nubes a un punto no deseado, provocando que el plan de "hacer llover sobre el Cutzamala" sea complicado.

El bombardeo de nubes debe ir acompañado de acciones que aseguren la preservación de este recurso natural, siendo una alternativa restructurar el uso del agua, pues el 65 del agua dulce que se extrae es dirigido para su uso en campos, lo cual disminuye el volumen del agua para la población.

