AMLO envía carta a Xi Jinping y le pide a China ayuda contra el fentanilo

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a su homólogo de la República Popular de China, Xi Jinping, en la que solicita apoyo para controlar el fentanilo procedente de Asia y que llega a los puertos del Pacífico mexicano.

En la misiva, el mandatario mexicano expone que el fentanilo se produce en Asia y se vende libremente para su exportación a Canadá, Estados Unidos y México.

López Obrador le señala a Xi Jinping que la sustancia química es usada como droga fundamentalmente en Estados Unidos y su consumo, debido a que es altamente adictivo, se le considera 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina, y que causa en muy poco tiempo trastornos que llevan irremediablemente a la muerte.

En el documento, el presidente López Obrador narra que legisladores de Estados Unidos han amagado al gobierno de México con el ingreso de su Ejército a territorio nacional para combatir a los carteles del narcotráfico que producen fentanilo.

“Acudimos a usted, presidente Xi Jinping, no para pedirle apoyo ante estos groseros amagos, sino para solicitarle que por razones humanitarias nos ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a nuestro país (...)”, explica la misiva.

El mandatario mexicano argumenta que la petición “es también del interés de legisladores de Estados Unidos, tanto Demócratas como Republicanos, que son políticos respetuosos, sensatos, y amigos de México, y que actúan motivados por la preocupación genuina en el bienestar de sus ciudadanos y la salud pública de su país”.

El jefe del Ejecutivo federal designó a la Secretaría de Marina para ponerse en coordinación con el gobierno de la República Popular de China en esta tarea.

Sobre el tema, el canciller Marcelo Ebrard le contestó al senador republicano Lindsey Graham, quien acusa a México de ser el origen del problema del tráfico del fentanilo en Estados Unidos, que “miente” porque “México no creó el problema” y es desde donde más se combate en el mundo el tráfico de esta droga para ayudarle al gobierno de Joe Biden.

“Le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo, no hay ningún otro país haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia Estados Unidos que México, está documentado”, defendió.

Marcelo Ebrard presentó tres puntos para desmentir al republicano, señalando que la “pandemia del fentanilo en Estados Unidos”, que incluso provoca en ese país más muertes que los accidentes automovilísticos.

“Comentarle al señor Graham, México no es el problema sino ha sido parte y es parte principal de la solución del problema, pero el problema no se genera en México, no es el causando de esta crisis, es injusto y falso”, dijo.