AMLO se compromete a resolver el desfalco en Segalmex: Si Ignacio Ovalle tiene responsabilidad, tiene que asumirla

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá impunidad en el caso de desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y que el gobierno dará cuentas claras sobre los detenidos, las sanciones, el dinero recuperado y la forma en la que se llevó a cabo el desfalco de una cifra millonaria que no ha sido determinada.

El mandatario descartó que se haya confirmado que 15 mil millones de pesos hayan sido desviados de los recursos públicos de las arcas del Estado y aseguró que conforme avance la investigación se dará a conocer el balance real sobre estos hechos.

“En el caso de Segalmex ya hay dictadas órdenes de aprehensión y ya hay detenidos, y vamos a aclarar también, es más, a lo mejor la próxima semana, cómo se dio el fraude", dijo.

En medios de comunicación se ha dicho que la cifra del desfalco es de tres veces la "Estafa Maestra". FOTO: Archivo.

El compromiso del mandatario de trasparentar el caso lo dio este lunes en la mañanera en Palacio Nacional, tras ser cuestionado por qué no han caído “peces gordos”, es decir, altos funcionarios del gobierno federal responsables del desfalco.

“Nosotros no toleramos la corrupción. Para decirlo con más claridad: no somos corruptos, no somos rateros a diferencia de los gobiernos anteriores en donde lo que imperaba era la corrupción con la complicidad de ustedes, de los medios de información”, dijo.

Aseguró que Ignacio Ovalle Fernández, extitular de Segalmex, confió en los funcionarios que se encontraban en la dependencia y de los cuales dijo que provenían de otros partidos y eran proveedores anteriores que tenían malas prácticas.

"El director de Segalmex confió en esta gente, la mayoría de partidos que no voy a mencionar aquí, muy mal acostumbrados a robar.

"Se nos metieron como una plaga, pero eso sí, cuando se descubren, denuncia penal. Eso no se hacía antes", agregó.

Aseguró que tiene una buena opinión de él y que incluso fue su jefe cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco en 1977, hace más de cuarenta años. Aseguró que Ovalle es una persona con principios y honesto.

"Pero si él, también, resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla. O sea, cero corrupción, cero impunidad ni a mis hermanos ni a mis hijos, o sea, a mí me eligieron para representar al pueblo de México y no permitir la corrupción, por eso es distinto esto y por eso es muy buena la democracia”, contestó.

Después de que se diera a conocer el fraude en el presupuesto de Segalmex, por instrucciones del presidente López Obrador, Ovalle fue enviado como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación.

Aseguró que no habría impunidad en el caso. FOTO: Presidencia.

Aún se contratan servicios privados en seguridad

Además reconoció que las dependencias del gobierno federal como el Instituto Nacional de Migración (INM) aun contratan seguridad privada a pesar de que él giró la orden de sustituir ese servicio por elementos públicos, ya que, justificó, el Servicio de Protección Federal aun no cuenta con el personal suficiente.

La postura del mandatario federal se dio al ser cuestionado por qué se permitió que el INM contratara a la empresa privada Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. para resguardar centros migratorios, siendo uno de ellos el de Ciudad Juarez, Chihuahua, donde el pasado lunes 27 de marzo hubo un incendio que dejó como salgo 39 fallecidos y 28 heridos migrantes.

“Se crearon todas estas policías privadas, proliferaron. Entonces, cuando llegamos dijimos ya no vamos a utilizar a estas policías privadas, vamos a tener un servicio federal de protección para las oficinas, para todo lo que se requiere. Se empezó con la formación de estos nuevos elementos, esta corporación, para ir sustituyendo, pero no hemos logrado todavía tener todos los que necesitamos para sustituir por completo a estos servicios privados. Entonces, por eso se hizo esa contratación, supongo. Va a ir la Fiscalía a ir a fondo”, dijo.

López Obrador también criticó que mesiánicamente se presiona para que a Francisco Garduño, titular del INM, y a todos los implicados en el caso, se le “queme en leña verde”.

“Ustedes quisiera, ni así se conformarían, que quemáramos en leña verde a los que presuntamente comentieron un delito, por ejemplo, el preferido escritor de todos los conservadores, de los más leídos, Martín Moreno, eso planteó que él quemaría en el Zócalo a todos los morenitas. Ese pensamiento prevalece, impera, y tiene muchísima clientela, muchos lectores.

“Entonces, tenemos que esperar porque fíjense que antes no había Estado de derecho, era Estado de chueco y ahora sí hay Estado de derecho. Entonces, es la Fiscalía la que va a resolver sobre este asunto”, resaltó.



