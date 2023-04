Claudia Sheinbaum se reúne con migrantes en Denver

En su visita a Denver, Colorado, en Estados Unidos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo un encuentro con miembros de la comunidad migrante en EU, donde aseguró que México vive un momento excepcional, ya que, dijo, el Gobierno Federal está encabezado por un presidente que ve por los sectores más olvidados, incluso por los que se encuentran fuera del país.

“Es quizá la primera vez que un presidente, desde hace muchos años, se refiere a los mexicanos en Estados Unidos, héroes y heroínas (…) Los mexicanos que viven en Estados Unidos lo hacen muchas veces por necesidad, la gran mayoría de las veces porque no pudieron encontrar en sus lugares de origen las oportunidades que quizá pudieron encontrar aquí, pero hoy realmente estamos viviendo un momento extraordinario, distinto”, destacó.

Entre los avances que ha conseguido el actual Gobierno Federal destacó que hoy todos los mexicanos tienen una pensión para adulto mayor a partir de los 65 años, para lo cual se destina un presupuesto de más de 335 mil millones de pesos.

Indicó que los jóvenes que asisten a las preparatorias públicas en todo el país tienen una beca que les permite no abandonar sus estudios Créditos: Especial

“Los impuestos en el país no han aumentado, entonces, ¿de dónde sale?, pues sencillamente del presupuesto que antes se robó, que antes iba para privilegios y que hoy va directamente a la ciudadanía, no pasa por ninguna mano, es solamente de las arcas del gobierno federal directamente a la gente a través de una tarjeta. Esa tarjeta antes era de un banco comercial, de un banco como cualquier otra banca, pero hoy es a través de un banco que se llama el banco de bienestar, es decir, un banco que está hecho exclusivamente para los programas sociales”, dijo.

A la par, indicó que los jóvenes que asisten a las preparatorias públicas en todo el país tienen una beca que les permite no abandonar sus estudios y que puedan seguir estudiar.

Además, destacó el programa Sembrando Vida, donde se beneficia a cerca de 300 mil campesinos de manera directa con un recurso mensual, fertilizantes y apoyo tecnológico para poder desarrollar el campo.

“Con este programa se está reforestando el país porque tiene, además de la siembra, como condición que se siembren árboles frutales o árboles para reforestar una buena parte del país que fue deforestado”, detalló.

Destaca megaobras

La mandataria también explicó que hoy, nuevamente, están produciendo petróleos mexicanos y destacó la creación del nuevo aeropuerto cerca de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la construcción del Tren Maya, la creación de 10 parques industriales en el Istmo de Tehuantepec para permitir la llegada de inversión extranjera a la zona, la compra de la refinería Olmeca, la instalación de plantas solares fotovoltaicas, entre otros.

“Por si esto no fuera poco, el gobierno de México hizo que el litio, que es el mineral del presente y del futuro, fuera para todas y para todos los mexicanos. Estas son algunas de las acciones que se han hecho en tan solo cuatro años”, mencionó.

La mandataria capitalina indicó que, a la par, se han abierto espacios en materia educativa para evitar que los jóvenes caigan en manos de bandas delictivas, además indicó que el gobierno federal tiene mano dura contra la corrupción.

“Lo que no queremos es que vuelva a haber un García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Ninguno de los mexicanos y mexicanos es que vuelva a haber un gobierno que mire por unos cuantos, y que no mire por las mayorías, es cierto que faltan muchas cosas en nuestro país, pero no estamos en dictadura”, resaltó.

