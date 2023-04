IMÁGENES FUERTES: exhiben a alumnos de un CETIS maltratando brutalmente a un gatito

El maltrato animal es un problema constante que sucede en diferentes contextos, desde los dueños de un animal que le niegan los cuidados básicos, poniendo en riesgo su salud o seguridad, hasta las personas que lastiman a propósito estos seres vivos, en muchos caso, sin motivo aparente, solamente buscando desquitar su odio hacia ellos. Fue así como en redes sociales comenzaron a circular dos videos de cómo alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS)108, ubicado en Guasave, Sinaloa maltrataron a un gato.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 24 de abril al interior del plantel, en los clips se pueden ver las crudas imágenes de un grupo de siete adolescentes manipulando al indefenso animal, al cual ataron con una cuerda, se desconoce si en ese momento ya había muerto, sin embargo, a ellos parece no importarles en lo absoluto su condición, pues lo sujetan como si se tratara de un objeto.

El maltrato animal se dio a conocer a través de redes sociales. | FOTO: FB

En otro de los videos se puede ver cómo uno de ellos camina con el animal sujeto del cuello a través de la misma cuerda y lo levanta con bastante naturalidad, mientras sus amigos se ríen de lo que hace, alentándolo a seguir. De acuerdo con lo referido por la persona que publicó los audiovisuales, los jóvenes lo habrían torturado hace provocarle la muerte.

"Y todo lo quieren callar para no afectar a la Escuela y según proteger a esos menores... Dicen que para que tanto problema por la muerte de un gato. (NO ALCANZO A ENTENDER QUE ALGUIEN NO COMPRENDA LA MAGNITUD DE ESTA" escribió la usuaria de Facebook quien denunció los hechos.

Por otro lado, la persona que hizo público lo ocurrido refirió que luego de que murió, otras jóvenes habrían enterrado al gatito, pero los mismo sujetos lo desenterraron para seguir divirtiéndose con su cadáver, pues aseguró que incluso le sacaron sus ojos. Ante estos hechos, mostró su terror y preocupación, ya que menciona que este tipo de jóvenes carecen de empatía y no parece importarles el dolor y el sufrimiento ajeno.

¿Qué dicen las autoridades escolares?

A través de la misma red social, algunos testigos compartieron imágenes fuertes del estado en el que fue encontrado el gato, ya que supuestamente, las autoridades escolares refirieron que murió tras haber sido atacado por un perro, lo cual se contradice con la fotografía del gatito sin vida, ya que no presentó mordida alguna y la cuerda aún estaba atada a su cuello. De igual forma, se identificaron los nombres de los tres presuntos asesinos del felino, quienes son aún menores de edad.

A través de Facebook, las autoridades escolares emitieron el siguiente comunicado, el cual causó controversia debido a las afirmaciones que se mencionan: "Si bien, ya se comprobó que el animalito estaba previamente muerto, la acción de los jóvenes no deja de ser insensible y reprochable. Esta situación se está atendiendo desde el mismo día de ayer con los jóvenes involucrados, así como con las mamás de los mismos. La presente, es para hacer la aclaración de que los jóvenes no torturaron al animalito hasta matarlo como se menciona en algunas publicaciones".

La escuela emitió un comunicado al respecto. | FOTO: FB

Por su parte, Amado Fiel Palazuelos, directos de la escuela, refirió que ya iniciaron con las investigaciones correspondientes tras lo sucedido, se entrevistó con los padres y madres de familia que mostraron indignación por el maltrato que sufrió el gatito y de acuerdo con Milenio, mantuvo una reunión con las madres de los jóvenes agresores, así como de asociaciones civiles.

La versión de los presentes fue que cuando encontraron al animal ya estaba muerto, sin embargo, el director señaló que si se comprueba que los alumnos fueron quienes le causaron la muerte al felino, serán canalizados a organismos especializados como el Centro de Integración Juvenil.