El triste caso de "Bodoque", una perrita que murió en el maletero de un camión de Toluca a Guadalajara

Los casos de negligencias de animales cuando viajan ya se a bordo de un autobús o un avión suelen ocurrir, si bien no son comúnes, éstos pasan y generan sentimientos de tristeza, angustia y enojo en sus dueños cuando las empresas los extravían o en el peor de los casos, mueren bajo su cuidado. Es así como se dio a conocer la historia de "Bodoque", una perrita que murió en un viaje en autobús de Toluca, Estado de México a Guadalajara, Jalisco.

Los hecho ocurrieron en el viaje que realizó una mujer con su perrita bulldog francés de apenas cuatro años, fue a bordo de un autobús de la cadena ETN Turistar Lujo, de acuerdo con lo difundido por la organización que ayuda a animales MIL oportunidades, no se le permitió a la perrita ir en cabina, por lo que tuvo que viajar como equipaje.

Pero esto ocasionó que "Bodoque", al ir en un espacio muy reducido, el cual no está hecho para que viajen seres vivos, muriera durante el trayecto al no recibir oxígeno. El caso provocó una fuerte indignación en redes sociales, pues los usuarios reprobaron las políticas de esta naturaleza de algunas empresas, pues denunciaron que muchas veces, no tienen consideración por los animales y los tratan como si fueran objetos.

De acuerdo con información de Telediario, las dueñas de "Bodoque" habrían solicitado que viajara con ellas, pero el operador se negó y les pidió que ella viajara junto al equipaje, ellas accedieron ya que su perrita viajaría sedada con la dosis recomendaba por su veterinario. Fue al llegar a Jalisco cuando se percataron de que la perrita ya no respiraba.

Por estos hechos, se dio a conocer que Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, se encuentran a la espera de los resultados de la necropsia de la pequeña can, asimismo, detalló en entrevista con dicho medio lo siguiente: “Pedí los resultados de la necropsia de la misma para saber las causas de su deceso, normalmente se entrega una responsiva, pero no sabemos qué pasó, por qué no la firmó quien la transportaba. Si es un viaje de seis horas, los dueños de las mascotas pudieron pedir al operador un trato especial para que se verifique cómo se encontraba en el trayecto”, sentenció Odilón.

Sin embargo, el hecho dividió opiniones, ya que de acuerdo con lo difundido en redes sociales por la empresa, el 14 de abril de 2023 se realizó una publicación en la que informaron sobre las nuevas rutas disponibles para viajar con mascotas en el asiento y no en la cajuela, aunque no abarcan todas. Asimismo, algunos usuarios comentaron que al momento de adquirir un boleto y mencionar que el pasajero lleva consigo una mascota, se le informa sobre el protocolo de viaje, además de que el viaje fue de aproximadamente seis horas, lo cual es cruel para un animal.

Por su parte, la línea de autobuses señala en las preguntas frecuentes de su página lo siguiente: "Si puedes llevarlas, de momento solo podemos transportar perros y gatos, ellos viajaran en el compartimiento de equipaje en jaulas rígidas, en todos casos tus mascotas deberán estar sedadas." Sobre viajar en el asiento, detallan: "Al interior de la cabina de pasajeros solo podrán viajar Animales de Servicio perros y gatos de razas pequeñas; y Perros Guía. En ambos casos se deberá presentar certificado médico tanto del paciente como el que acredite a la mascota de servicio."

