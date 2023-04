Pintan de colores la CDMX: Catia y Diana rescatan y rehabilitan colibríes

“Dan mucha energía, son sensibles a todo y son muy frágiles al mismo tiempo”, así es como Catia se refiere a los colibríes a quienes ha ayudado desde hace 12 años cuando alguno de éstos se encuentra herido, enfermo o abandonado en la inmensa Ciudad de México.

Esta labor la hace en conjunto con Terraza Colibrí y Adopta un Colibrí y Diana, quienes ofrecen un espacio libre y seguro para esta especie que está en peligro de extinción así como a otro tipo de polinizadores; en entrevista para El Heraldo Digital, Catia explica que Diana se encarga de recibir a colibríes heridos y posteriormente los manda con ella para su rehabilitación y finalmente su liberación.

“Toda la vida me han gustado los pájaros y me acerqué a un amigo que es veterinario y que me enseñó cómo cuidar a un pájaro cuando llega malherido, entonces empecé a tener una noción de cómo tratarlos”, señaló Catia en entrevista para El Heraldo Digital.