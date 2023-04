Iván Archivaldo Guzmán es ahora el enemigo público mexicano #1 de la DEA: el ocaso del clan del "Chapo" se acelera

Dos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán aparecen en la lista de los 10 criminales más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA) a nivel mundial, se trata de Iván Archivaldo Guzmán Salazar quien aparece en la posición tres y por primera vez es incluido en la lista, la agencia antidrogas de Estados Unidos ofrece 10 millones de pesos de recompensa por su detención y en la novena posición se encuentra Jesús Alfredo Guzmán Salazar, desde 2018.

Iván aparece en la posición 3 y Jesús en la novena Foto: Especial

El listado lo comparten con 5 mexicanos más: Carlos Omar Félix Gutiérrez, Silvano Francisco Mariano, “El Rayo”, Liborio Núñez Aguirre, “El Karateka”, Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” e Ismael “El Mayo” Zambada García, quien aparece en la octava posición y lidera El Cártel de Sinaloa.

Pareciera que atrás quedaron los años en que El Cártel de Sinaloa dominaba el territorio nacional con el trasiego de droga, pasaron muchos años con sus líderes al frente pero en los últimos poco a poco han ido cayendo e incluso se ha dividido el cártel que mantenían unido “El Chapo” Guzmán y su socio Ismael “El Mayo” Zambada García. Actualmente hay una división al interior del grupo criminal, una de las divisiones sería de "Los Chapitos", el periodista Antonio Nieto señala que el exsocio del El Chapo habría entregado a Ovidio para lanzarle una advertencia a los hijos del capo: “Se relajan o los relajamos nosotros”.

El camino no ha sido fácil para las autoridades mexicanas y estadounidenses, ya que algunos miembros de la familia Guzmán han sido detenidos más de una vez, ya se porque se han escapado o porque no ha habido pruebas suficientes para commprobar su culpabilidad.

Joaquín Guzmán Loera tras las rejas por primera vez

En junio de 1993 fue aprehendido por primera vez en Guatemala, Joaquín Guzmán Loera, días antes había participado en una balacera en Guadalajara donde falleció el, cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, fue extraditado a México y enviado al penal de máxima seguridad “La Palma”, ahora del “Altiplano”, en el Estado de México. El 22 de noviembre de 1995 fue condenado a 20 años de prisión por ilícitos contra la salud, asociación delictuosa y cohecho, además fue trasladado al penal de Puente Grande en Jalisco, de donde se fugaría el 19 de enero de 2001 en un carrito de lavandería durante el sexenio de Vicente Fox.

En junio de 1993 fue aprehendido por primera vez en Guatemala, Joaquín Guzmán Loera Foto: Cuartoscuro

Detienen a Iván Archivaldo Guzmán Salazar

En 2005, fue capturado Iván Archivaldo Guzmán Salazar, en Zapopan, Jalisco, acusado de lavado de dinero, lo recluyeron en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México pero fue liberado en 2008 por falta de pruebas.

Iván Archivaldo Guzmán alias "El Chapito" fue aprehendido en 2005 Foto: Cuartoscuro

Muere Édgar Guzmán López

Tres años más tarde “El Chapo” enfrentaría una gran perdida, fue acribillado su hijo Édgar Guzmán López, en el estacionamiento de un centro comercial, presuntamente por el propio Cártel de Sinaloa, debido a que se confundieron y abrieron fuego, el vehículo recibió al menos 500 balazos. A Edgar lo acompañaban su primo César Ariel Loera y Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, reconocida como la Emperatriz del Narco.

Édgar Guzmán López, en el estacionamiento de un centro comercial Foto: Especial

Golpe al Cártel de Sinaloa

Ese mismo año, se logró el encarcelamiento de Jesús Zambada García, “El Rey”, hermano de “El Mayo”, en la colonia Lindavista de la CDMX. En 2013 fue requerido por la justicia de EU, donde se convirtió en testigo protegido.

En 2009, el cártel sufrió otro duro golpe, fue detenido Vicente Zambada Niebla alias "El Vicentillo", hijo de Ismael Zambada García alias "El Mayo", en la Ciudad de México junto a sus cinco escoltas. La detención sucedió en la colonia Lomas del Pedregal, cuando sujetos viajaban en vehículos de modelo reciente, portando armas de uso exclusivo del Ejército y en actitud sospechosa. Fue recluido en el Penal Federal de Matamoros, Tamaulipas.

Vicente Zambada Niebla alias "El Vicentillo" fue extraditado a EU y se convirtió en testigo protegido Foto: AP

Al año siguiente fue extraditado a Estados Unidos acusado de delitos de asociación delictuosa y contra la salud. En 2019 fue sentenciado en Chicago, Illinois, a 15 años de prisión por conspirar para distribuir droga en EU, “El Vicentillo” ha sido pieza clave para desmantelar al Cártel liderado por su padre y por El Chapo ya que se convirtió en testigo protegido a cambio de reducir su condena.

Reaprehenden a “El Chapo”

Pasaron varios años antes de que la tranquilidad de El Cártel de Sinaloa se viera amenazada, el cártel seguía creciendo en poder y poco habían visto caer a sus enemigos como los del cártel Arellano Félix o de los Beltrán Leyva; sin embargo, el 22 de febrero de 2014 “El Chapo” fue detenido nuevamente en un hotel de Mazatlán, Sinaloa, participaron elementos de la DEA y la Secretaría de Marina, al lugar había llegado el narcotraficante luego de escapar por una alcantarilla de un tiroteo con la Marina mexicana en el que murieron cinco "agresores".

El 22 de febrero de 2014 “El Chapo” fue detenido nuevamente en un hotel de Mazatlán, Sinaloa Foto: Cuartoscuro

El delincuente buscado por la DEA, fue ingresado en el penal de Almoloya de Juárez, pasaría menos de un año para que volviera a fugarse, el 11 de julio de 2015 escapó por un túnel de mil 500 metros de longitud, informó el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. La última grabación del originario de Badiraguato, Sinaloa, quedó registrada a las 20:52 horas, tomó su medicamento y se dirigió al área de duchas, fuera de la zona de vigilancia inició su fuga, esto durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

EPN anunció que "El Chapo" había sido recapturado Foto: Cuartoscuro

En 2016, el viernes 8 de enero, todos los medios consignaron que el capo había sido recapturado durante la madrugada luego de un intenso enfrentamiento en Los Mochis, Sinaloa, la Policía Federal ofrecía una recompensa de 60 millones de pesos por el líder criminal. El 20 de enero de 2017 fue extraditado a los Estados Unidos tras una batalla legal que sus abogados dieron por casi un año, “el Gobierno de la República, entregó al señor Guzmán Loera a las autoridades de los Estados Unidos”, precisó la cancillería en un comunicado.

. El 20 de enero de 2017 fue extraditado a los Estados Unidos Foto: Cuartoscuro

Captura de Ovidio Guzmán

Meses más tarde, exactamente el 17 de octubre de 2019, otro hijo del narcotraficante mexicano acapararía los titulares por primera vez, Ovidio Guzmán sería capturado en Culiacán, Sinaloa, su arrestó acaparó titulares a nivel internacional; sin embargo, tuvieron que dejarlo ir debido a la violencia que se desató en la zona para exigir su liberación.

Ovidio Guzmán sería capturado en Culiacán, tuvieron que dejarlo ir debido a la violencia que se desató Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró “cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo”.

Detienen a Emma Coronel, la esposa de "El Chapo"

Después las autoridades norteamericanos fueron por Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán Loera. Fue arrestada el 22 de febrero de 2021 en el aeropuerto internacional Dulles, en Virginia, se le acusa de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, importándola a territorio norteamericano, además se la acusa de haber ayudado a que "El Chapo" escapara el 11 de julio de 2015 de la prisión mexicana, precisó el Departamento de Justicia de EU.

Emma Coronel saldrá libre el 13 de septiembre de este año Foto: Instagram Emma Coronel Aispuro

Emma Coronel Aispuro, fue condenada a tres años de prisión el 30 de noviembre de 2021 en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad en Florence ADX, se espera que quede libre el 13 de septiembre de este año, para reducir su condena tuvo que delatar a la organización desde el punto de vista organizativo.

Tras salir de la prisión de mínima seguridad FMC Carswell ubicada en el norte de Texas, la esposa del “Chapo” tendrá que cumplir una serie de reglas para poder mantenerse en libertad, donde entre ellas destaca que tiene estrictamente prohibido comunicarse con personas involucradas en actividades criminales. El resto de las reglas a cumplir son:

Deberá reportarse ante las autoridades y el oficial que le sea asignado.

Tendrá que buscar un empleo que la mantenga ocupada al menos 30 horas a la semana.

En caso que quiera cambiar de trabajo, deberá notificarlo a su oficial.

Recapturan a Ovidio Guzmán

Cuando se creía que todo estaba en calma para el cártel, otro jueves negro marcó a la célula criminal de “Los Chapitos”, se anunció la recaptura de Ovidio Guzmán en Jesús María, Sinaloa. Luis Cresencio Sandoval González confirmó la noticia: "La madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a Ovidio "N", presunto líder de la fracción "Los Menores" afín al Cártel del Pacífico.

Ovidio fue reaprehendido el 5 de enero de este año Foto: Archivo

Ovidio, uno de los líderes de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como “El Altiplano”, localizado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el estado de México.

Actualmente el gobierno encabezado por Joe Biden tramita la extradición de Ovidio, al respecto Andrés Manuel López Obrador aseguró que ve viable que se acelere debido a los cargos que el Departamento de Justicia de EU le fincó a él y 27 integrantes más de la misma organización criminal.

¿Cómo operan Los Chapitos?

El grupo de narcotraficantes es operado bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, uno de los hijos mayores de Guzmán Loera y medio hermano mayor de Ovidio, según información de la BBC.

Jesús Alfredo “El Alfredillo” también comandaría el grupo delictivo, ambos son hijos que “El Chapo” tuvo con Alejandrina Salazar Hernández, que aunque aprendieron del negocio de su padre, carecen de la astucia de su papá, según contó el analista de Seguridad, Alejandro Hope.

Dos de los hijos de "El Chapo" están dentro de los 10 más buscados por la DEA Foto: Especial

"Los hijos tienen un peso moral, un poder simbólico, pero el que realmente está a cargo es 'El Mayo'", indicó el periodista Luis Carlos Sáenz a la BBC. Mientras que Ovidio Guzman junto con su hermano Joaquín Guzmán López, hijos de Griselda López Pérez, también forman parte de “Los Menores”.

Ovidio era seguido con mayor cercanía por las autoridades de Estados Unidos al ser acusado de importar drogas a aquel país desde abril de 2018 justo en el periodo en que su padre esperaba ir a juicio y estaba preso en la ciudad de Manhattan. Ovidio era respaldado por su hermano Joaquín en la distribución de narcóticos, pero a diferencia de su hermano, aún sigue prófugo de la justicia.

El pleito entre "Los Menores" y la facción de Ismael Zambada no solo es por el control en Sinaloa, sino que se extiende a varias zonas de los estados de Sonora y Baja California, pero a pesar de que hay una riña interna, el Cártel de Sinaloa continúa con el trasiego de droga principalmente hacia la Unión Americana.

EU no descansará hasta exterminar al Cártel de Sinaloa

La cacería contra los hijos de "El Chapo" por parte de las autoridades norteamericanas no se detendrá, desde inicios de abril el Departamento de Justicia de Washington anunció que va con todo contra los hijos del "Chapo" Guzmán por el fentanilo, también notificó que se presentaron cargos penales en contra de 28 miembros del Cártel de Sinaloa. Las autoridades norteamericanas brindaron una conferencia de prensa y explicaron que la idea es interrumpir el flujo de fentanilo ilegal y otras drogas peligrosas vendidas por esta célula criminal.

“Las familias y las comunidades de todo nuestro país están siendo devastadas por la epidemia de fentanilo. Las acciones de hoy demuestran el enfoque integral que está adoptando el Departamento de Justicia para interrumpir el tráfico de fentanilo y salvar vidas estadounidenses.”, puntualizó en el comunicado publicado.

