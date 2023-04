PRI pide no difundir noticias falsas sobre el estado de salud de AMLO ante contagio de Covid-19

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, llamó a mantener la tranquilidad y no contribuir a la difusión de noticias falsas sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de su anuncio de contagio de Covid-19.

En entrevista previa al inicio de la sesión de este lunes, el líder priista desestimó la información no oficial sobre el estado de salud del primer mandatario y respaldó la versión sobre el tercer contagio de SARS-Cov2.

Trascendió que AMLO salió positivo a Covid-19 Foto: Especial

“Se ha estado informando con prontitud, todos tenemos que mantener tranquilidad y no contribuir a noticias que no son correctas; ya tenemos un antecedente cercano, el cual se generó una gran especulación y por fortuna no era cierto lo que se decía. Entonces nosotros damos por bueno eso y le deseamos pronta recuperación al presidente”, señaló el priísta.

Adán Auusto detalla la salud de AMLO

En entrevista aparte, el líder parlamentario de Morena, Ignacio Mier, consideró convincente la explicación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre el estado de salud de López Obrador y sostuvo que el informe que se presentó durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional genera tranquilidad.

“El secretario de Gobernación, Adán Augusto, ya detalló eso; entonces, que haya tranquilidad y esperar, desearle al Presidente de la República, es un hombre fuerte, es un hombre sano y lo va a superar sin mayor problema estos tres, cuatro días que conforme a la nueva cepa es el tiempo de incubación y en el que pueden desaparecer los síntomas”, subrayó el coordinador de Morena.

SIGUE LEYENDO

Adán Augusto López descarta que AMLO se haya desmayado: "No hubo ningún traslado de emergencia"

Francisco Moreno detalla: los cuidados que AMLO debería seguir después de su contagio de Covid-19

"Tu fuerza es inagotable": Mario Delgado e Ignacio Mier mandan mensajes de apoyo a AMLO por contagio de Covid-19

DRV