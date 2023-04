Hoy No Circula martes 25 de abril: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Llegamos a la semana final de abril y el Programa Hoy No Circula sigue su curso ahora en su versión de martes. El programa se aplicará desde las 05:00 hasta las 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México. De acuerdo con información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no aplica para vehículos de emergencia, con placas de discapacidad y servicios funerables.

Los autos que no podrán circular este martes 25 de abril son los que porten engomado rosa o placas con terminación 7 u 8, holograma 1 y 2. Los vehículos foráneos con placas extranjeras descansan conforme a la terminación de su placa. Además, no circulan de lunes a viernes de las 05:00 a las 23:00 horas.

La multa por violar el programa Hoy No Circula sería de 2,074 pesos y los encargados de hacer las sanciones son Unidades de Vigilancia Ambiental

La restricción a la circulación está vigente de las 05:00 a las 22 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Los autos con hologramas "0" y "00" están exentos de las limitaciones establecidas en el programa Hoy No Circula, así como los vehículos híbridos y eléctricos.

De acuerdo con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular, la sanción por circular el día que no te corresponda es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Su valor diario es de 103.74 pesos de acuerdo con el INEGI. La multa por violar el programa Hoy No Circula sería de 2,074 pesos y los encargados de hacer las sanciones son Unidades de Vigilancia Ambiental.

Otros vehículos exentos

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Programas Especiales de Fuentes Móviles” o “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico o Pase Turístico Paisano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

