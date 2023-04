Tania sufría violencia por parte de su novio y fue encontrada muerta en su casa: era paramédica de Guanajuato

Este domingo 23 de abril la Cruz Roja Mexicana lamentó el fallecimiento de una de sus integrantes, Tania Saraí García Martinez, perteneciente a la delegación de Acámbaro, en el estado mexicano de Guanajuato. "Expresamos toda nuestra solidaridad con la familia de nuestra compañera en estos difíciles momentos", se lee en un comunicado difundido en sus plataformas digitales y canales oficiales.

"No fue suicidio, fue feminicidio", es la consigna principal que cientos de mujeres gritaron en las calles de Guanajuato este lunes alrededor de las 10:00 horas. Hubo una movilización convocada por Sary Martínez, madre de la víctima, quien pidió a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer el caso.

Colectivas feministas se reunieron a las afueras del Palacio Municipal de Acámbaro. Del andador Juárez partieron a la calle Zaragoza, siguiendo por la Primero de Mayo, Aldama, Hidalgo, hasta llegar nuevamente al edificio de gobierno. Ahí, durante más de 30 minutos pidieron a la alcaldesa Claudia Silvia Campos que saliera para que tomara su caso. "No queremos que Tania sea una cifra más, queremos justicia", gritaban.

La paramédica mexicana fue hallada sin vida en un domicilio de la colonia Loma Bonita la noche del sábado 22 de abril. La información que recibieron sus familiares es que ella se había quitado la vida, pues la encontraron colgada. Sin embargo, acusan a su pareja David "N" de violentarla física y psicológicamente.

En entrevista con la periodista Diana Martínez, del periódico AM, una tía de Tania comentó que el hombre la golpeaba, la sobajaba y la víctima por miedo y por proteger a su familia permanecía en silencio. Los gritos de justicia retumban en las calles de Acámbaro, pues los manifestantes exigieron su derecho a no creer en las autoridades y señalan que David "N" es el principal sospechoso de la muerte. Además, resaltaron que días antes, la joven presentaba golpes en el rostro.

Versiones no cuadran

Los familiares no creen que Tania se haya quitado la vida, pues su pareja fue el ultimo que estuvo con ella la noche del presunto feminicidio. "Su pareja fue quien la encontró colgada, pero no sabemos si fue ella o él, hay cosas que no cuadran, por lo que él ha dicho, por las cosas que se encontraron en el lugar, todo no cuadra", comentaron a medios.

Otra de las cosas que denunció la familia fue que aquella noche, David "N" subió a las 22:00 horas sus redes un mensaje que decía "Descansa en Paz" y dio aviso hasta las 00:00 horas. "No sabemos que hizo con el cuerpo en ese tiempo, por qué se tardó tanto en avisar".

La información que tiene la mamá de Tania es que también hubo forcejeo. A pesar de que David "N" fue citado a declarar las autoridades lo han dejado libre.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), -fuente con mayor validez internacional para la medición de las defunciones por homicidios en México-, muestra que entre 2011 y 2021 (último año con información disponible), las defunciones por homicidio de mujeres crecieron 732 por ciento en Guanajuato, al pasar de 65 a 541 asesinatos de mujeres por año.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2018 a 2021, señalan que alrededor del 80 por ciento de las mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidio se concentraron en 17 municipios, con Celaya a la cabeza; le siguen León, Irapuato, Salamanca, Pénjamo, Apaseo el Grande, Acámbaro, Silao, Salvatierra, Valle de Santiago, Apaseo el Alto, Cortázar, Santa Cruz de Juventino Rosas, Dolores Hidalgo, Villagrán, Abasolo y la capital del estado, Guanajuato.

