"Esta persona puso en riesgo mi vida": conductor narra la pesadilla en la Carretera 57 en Querétaro

Durante los primero minutos de este domingo, un conductor de un Volkswagen Passat circulaba a contraflujo por carriles centrales de la carretera 57, en dirección de la cuesta China hacia la Ciudad de México. A pesar de que varios conductores reportaron su presencia al número de emergencias, el vehículo chocó contra un Bora Volkswagen placas para Querétaro, que circulaba en los carriles centrales de la vialidad en sentido a la capital de Querétaro.

En entrevista exclusiva con el conductor afectado del Bora Volkswagen, nos narró su experiencia en el momento del impacto: “Fue algo muy rápido, no me lo esperaba, de repente me encontré con un coche de frente en mi carril y sólo pude maniobrar para tratar de evitar el choque frontal, pero el otro coche me impactó en la parte frontal de mi vehículo”.

Afortunadamente, ambos conductores resultaron ilesos y no requirieron traslado médico. Sin embargo, el conductor afectado se mostró indignado por la imprudencia del conductor del Volkswagen Passat: “Me siento frustrado porque no te esperas que alguien venga en sentido contrario en la carretera. Esta persona no solamente puso en riesgo mi vida, sino la de todos los conductores que circulaban por esa zona en ese momento”.

Ambos conductores resultaron ilesos

FOTO: Rodrigo Mérida

"Uno no se espera que venga alguien en sentido contrario en la carretera", dijo el conductor afectado. "En este caso estoy muy irritado porque me pudo haber costado mi vida. Por un momento la libré, por poco, por alguien inconsciente. Hay una diferencia entre tener un accidente y ser un imprudente, en este caso es una imprudencia total venir así y tenía que toparse con alguien y en este caso fue conmigo, muchos la libraron afortunadamente".

Conductor fue detenido por elementos de la Guardia Nacional

El conductor del Bora Volkswagen también manifestó su preocupación por el consumo de alcohol al volante, ya que "obviamente uno sabe que este tipo de cosas no son normales y ocurre cuando viene en el exceso del alcohol".

Por último, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido en el lugar del accidente: "Ya pasó el shock, estoy esperando a mi familiar y afortunadamente aquí también he recibido apoyo de la gente".

El accidente se registró en el kilómetro 199 + 500

FOTO: Rodrigo Mérida

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar del accidente para detener al conductor del Volkswagen Passat, quien fue trasladado ante un fiscal para responder por los daños ocasionados y la imprudencia de conducir bajo los influjos del alcohol un vehículo.

El accidente se registró en los carriles centrales de la carretera 57, México - Querétaro, kilómetro 199 + 500, en dirección a la capital de Querétaro.

