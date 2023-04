¿Hay contingencia ambiental en la CDMX hoy 23 de abril?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) dio a conocer que durante las primeras horas del día domingo no existen riesgos de consideración para la ciudadanía, por lo que no es necesario establecer medidas extraordinarias de una contingencia ambiental, lo que podría cambiar con el paso de las horas.

Pronóstico de la temperatura

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), durante el domingo 23 de abril se esperan vientos de a 20 kilómetros por hora, con una temperatura de máximo 28 grados y mínimas de 12 grados, así como una probabilidad del 0% de lluvias aisladas.

Se prevé ambiente muy caluroso después del mediodía y alto índice de radiación UV; cielo medio nublado a nublado, lluvias ligeras, intervalos de chubascos y actividad eléctrica.

Calidad del aire minuto a minuto

09:00 El índice aire y salud reporta que en la CDMX y su zona conurbada la calidad del aire es de buena a aceptable con un riesgo para la salud de bajo a moderado. La temperatura promedio es de 17°C, humedad relativa de 57 por ciento.

8:00 El índice aire y salud reporta que en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Coacalco y Nezahualcóyotl la calidad del aire es aceptable con un riesgo para la salud moderado.