“Me duele saber que saldrá libre y vendrá a matarme": habla la madre apuñalada por su hijo previo a la audiencia clave

El caso de Katia Rodríguez, quien fue apuñalada por su hijo, ha causado conmoción entre los habitantes de Jalisco, lugar donde ocurrieron los hechos violentos el pasado 15 de febrero. Desde entonces, la activista y abogada ha emprendido una intensa lucha en redes sociales para pedir justicia por su caso y solicitar a las autoridades que su hijo, identificado como Santiago, reciba atención psicológica y un castigo por el crimen que cometió. Este miércoles, el joven de 18 años de edad podría quedar en libertad.

A través de redes sociales, y en entrevista con El Heraldo Digital, Katia ha detallado que Santiago fue arrestado en flagrancia mientras la golpeaba y atacaba a las afueras de su casa. La abogada cuenta con testigos que presenciaron la agresión e incluso trataron de detener a su hijo. No obstante, la activista ha denunciado que la defensa legal del joven -la cual fue contratada por su padre- consiguió que los magistrados de la Segunda Sala Penal de Jalisco optaran por reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a lesiones clasificadas, esto pese a que hay evidencia del brutal ataque que ella sufrió.

Ante esta situación, la activista ha pedido a las autoridades que no permitan que su hijo salga libre, ya que teme por su integridad y la de sus otros dos hijos menores. Katia también ha expresado que desea que su hijo pague por sus acciones, para que comprenda que la violencia contra las mujeres no es correcta y sobretodo para evitar que en un futuro se convierta en un feminicida. La madre del joven también ha pedido que su hijo sea atendido en una clínica de rehabilitación, ya que, por la influencia de su padre, Santiago se inclinó al mundo de las drogas y comenzó a tener un gran rencor contra ella.

"Me duele saber que saldrá libre"

En entrevista con El Heraldo Digital y a pocas horas de saber si su hijo quedará en libertad, Katia ha hecho un nuevo llamado a las autoridades de Jalisco para pedir que Santiago pague por el crimen que cometió, para que entienda que la violencia contra las mujeres no puede quedar impune.

Si queda libre, quedará un precedente gravísimo en Jalisco. Darán el mensaje equivocado, de que cualquier hombre puede matar a una mujer si tiene dinero o poder”.

“En mi caso hay videos, testigos presenciales y mi hijo fue detenido en flagrancia, cuando todavía todavía estaba golpeando mi cabeza contra el pavimento. Si así yo no tengo justicia y mi agresor queda libre mañana, qué le espera a las demás mujeres víctimas de violencia en Jalisco”, cuestionó Katia al hablar sobre la posibilidad de que Santiago quede en libertad.

La activista también comentó que espera que su hijo permanezca en prisión y reciba ayuda psicológica, ya que tiene miedo de que vuelva a agredirla o intente asesinar a sus hermanos menores. “Me duele decirlo, pero más me duele saber que saldrá libre mañana y vendrá a matarme a mí y a mis dos hijos pequeños, de 7 y 9 años”.

De igual manera, Katia mencionó que teme que su hijo pueda agredir a otras personas si sale libre. “Si él sale impune de intentar matar a su mamá, su cabeza le hará pensar que puede asesinar a quien quiera, que al cabo tiene a su papá para que lo defienda y lo premie por sus actos ilícitos. Su padre lo dejaba drogarse y ahora parece que lo premia por haber intentado asesinarme”.

Katia denuncia ser víctima de violencia vicaria

La activista y abogada ha comentado que ella y su hijo Santiago son víctimas de violencia vicaria, un tipo de violencia en el cual los padres utilizan a sus hijos para dañar a sus parejas o exparejas. Katia ha explicado, a este medio, que esta violencia no sólo afecta a las mujeres, sino también a los menores quienes quedan expuestos a merced de sus progenitores y pueden llegar al extremo de querer agredir a sus madres.

De acuerdo con el testimonio de la activista, ella era violentada por el padre de Santiago: “Su papá era una persona sumamente violenta, yo lo denuncié muchas veces. Me golpeaba, me ahorcaba, me obligaba a tener relaciones sexuales, me rompió la nariz y más”. Tras el divorcio, el progenitor de Santiago siguió violentando a Katia, ya que él se deslindó de pagar la pensión alimenticia, la despojó de su casa y la amenazaba con pelear la custodia de su hijo.

Finalmente, su hijo Santiago quedó inmerso en estos episodios violentos y comenzó a consumir drogas, esto mientras Katia luchaba por alejarlo de las adicciones. No obstante, según detalla la activista, el padre del joven no lo cuidaba y permitía que su hijo se drogara, además, él le habría inculcado a Santiago el odio contra su madre, razón por la cual intentó asesinarla a sangre fría.

