"¡Machetearon al pelón!", testigos narran el asesinato a machetazos del dueño de una lavandería en Venustiano Carranza

Poco antes del mediodía de este 18 de abril, un brutal asesinato tiñó de sangre el pavimento de la calle 41, en el tramo ubicado entre avenida 10 y 8 de la colonia Ignacio Zaragoza, justo en el corazón de la alcaldía Venustiano Carranza, donde un hombre de 56 años de edad, en aras de defender su negocio de un robo, fue víctima de una serie de lesiones ocasionadas con un machete, mismas que minutos más tarde terminarían por arrebatarle la vida.

Era un día soleado, las personas acudían a hacer su mandado al mercado "Ignacio Zaragoza", los sonidos típicos del lugar se hacían presentes: algunos niños corriendo, comensales degustando sus alimentos y comerciantes anunciando sus productos, hasta que de pronto gritos comenzaron a llenar los pasillos del establecimiento: "¡lo mataron!", "¡es el señor de la lavandería!", "¡Machetearon al pelón!", eran algunas de las expresiones que se alcanzaban a escuchar mientras muchos avanzaban a lo que minutos más tarde se convertiría en una escena acordonada.

A una calle del mercado, pero en avenida 10 yacía un hombre tirado en un charco de sangre, tenía marcas de cortaduras en brazos, y cabeza, pero el tinte rojo hacía poco visible la profundidad de las heridas, mismas que a juzgar por el mar de sangre, habían sido ejecutadas con lujo de violencia. "No supe ni en qué momento, pero se empezaron a oír las sirenas", "Vi que agarraron a un tipo que tenía un buen de sangre, seguro ese fue el asesino", son los testimonios de algunas personas que presenciaron el asesinato.

"Como que se empezó a ahogar, no sé si por no respirar o por su sangre", "Dejó de moverse antes de que llegaran los polis", es como recuerdan los últimos momentos de la víctima, quien es descrito como un hombre robusto, calvo y que trabajaba o era propietario de "La Burbuja", lavandería que presuntamente iba a ser atracada por el ahora homicida justo en el momento en el que el occiso quiso impedirlo, sin imaginar que estaba por enfundarse en un enfrentamiento que le quitaría la vida, ya que su atacante estaba dispuesto a todo y no le tembló la mano para utilizar el machete que llevaba.

Autoridades detienen al presunto responsable; esposa asegura que fue el agresor fue un familiar

Ante el delito elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al lugar, donde el puesto de quesadillas y huaraches de la esquina ya se apresuraba a guardar sus cosas, mientras que la zona era acordonada por las autoridades y el tumulto de gente comenzaba a aglutinarse.

El agresor ya fue puesto a disposición de las autoridades | Foto: SSC

Algunos testigos de los hechos relataron que el hombre que es identificado como el presunto homicida tiene en realidad más años de lo que los medios señalan y que era visto con frecuencia en la zona, donde solía deambular con un machete, algo que muchos consideraban como algo peligroso, ya que no se sabía cuáles eran sus intenciones y "en general no es normal ver a alguien lanzando machetazos".

Otros aseguran que el sujeto en realidad no era de la colonia y que se trataba de un hombre joven que quería extorsionar al dueño de la lavandería "La Burbuja", ubicada en contra esquina de una franquicia de "FarmaSana". Por su parte, la SSC detalló que una mujer de 38 años de edad, quien dijo ser esposa de la víctima, declaró que el responsable de la agresión fue un familiar con quien mantenía problemas, mismo que huyó del lugar sin éxito, ya que rápidamente fue interceptado por las autoridades, quienes le aseguraron un machete de hoja con un sólo filo, de aproximadamente 30 centímetros de longitud.

De acuerdo con las primeras declaraciones, el hombre era familiar de los dueños de la lavandería | Foto: Cortesía

En cualquier caso, todas las versiones coinciden en que el sujeto que fue puesto a disposición de las autoridades vestía un pantalón de mezclilla azul, una playera negra negra con un estampado de truenos en el pecho, una mariconera beige y una gorra blanco con rojo que sorprendentemente no terminó salpicada de sangre.

